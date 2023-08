Harry Kane inizia bene la stagione con il Tottenham siglando ben quattro reti in amichevole. Il pubblico di casa gli chiede di rimanere a Londra, ma il suo destino sembra ormai in direzione di Monaco.

Poker in amichevole per Kane

Harry Kane parte con il piede giusto e dimostra subito di essere l’attaccante in grado di poter fare la differenza. Contro lo Shakthar Donetsk l’inglese sigla quattro reti nel 5 a 1 finale. Era solo un’amichevole ma il segnale altrettanto chiaro: il Tottenham difficilmente potrà fare a meno della propria stella. Eppure anche i tifosi del New White Hart Lane hanno provato a convincerlo in tutti i modi con i cori durante i novanta minuti. Rimane la sola certezza che domenica prossima inizia la Premier League e il Tottenham sfiderà il Brentford all’esordio. Con o senza Kane. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Harry Kane applaude al termine della gara disputata tra Inghilterra e Macedonia (Getty Images)

La situazione dell’attaccante

Non si sa ancora se con il Tottenham ci sarà alla prima di Premier. Il Bayern Monaco ha alzato il pressing e punta a chiudere entro questa settimana. I bavaresi sembrano aver abbandonato la pista Vlahovic (ormai reintegrato nel progetto della nuova Juve di Massimiliano Allegri) per puntare forte sull’inglese. Il giocatore è affascinato dalla nuova avventura e non è affatto contento dell’offerta di ingaggio ricevuta dal Tottenham per il rinnovo. C’è però anche l’aspetto sentimentale che potrebbe prevalere e portare Kane ad un clamorosa permanenza a Londra dopo un tira e molla che va avanti da maggio.

