Ai Mondiali di ciclismo su strada 2023 a Glasgow a vincere è a sorpresa van der Poel. Secondo Wout Van Aert, medaglia di bronzo per il solito Pogacar. Per l’olandese si tratta di una rivincita dopo lo strano caso dell’anno scorso con una notte in commissariato.

Van der Poel campione del Mondo

Mathieu Van der Poel compie un’impresa in solitaria e vince il Mondiale 2023. Una medaglia d’oro nata a 23 km dall’arrivo con uno scatto sul quale in pochi avrebbero scommesso. Soprattutto dopo la caduta in curva sotto la pioggia che gli ha fatto perdere secondi preziosi sugli inseguitori. Invece l’olandese si è rialzato, con lo scarpino rotto, ed è volato verso la chiusura in solitaria al traguardo. Sul podio anche il belga Van Aert e lo sloveno Pogacar a completare il terzetto a medaglia. Male l’Italia, con Trentin che è caduto rovinosamente e Bettiol bloccato nel suo tentativo di fuga ad una ventina di km dalla fine. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

van der Poel affronta le ultime curve del Mondiale di Glasgow (Photo by DAVID PINTENS / BELGA MAG / Belga via AFP) (Photo by DAVID PINTENS/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Il precedente dell’anno scorso

Ora van der Poel proverà a vincere anche il Mondiale di mountain bike in programma sabato, poi avrà raggiunto il grande obiettivo del triplete con ciclocross e strada. Per il ciclista si tratta di una rivincita per il Mondiale 2022 quando incappò in una brutta esperienza. Disturbato durante la notte da delle ragazzine in albergo, si ritrovò in commissariato la notte prima della gara iridata con accuse di violenza. “È stata una delle gare più dure della mia carriera e indossare la maglia iridata è un sogno che si avvera” ha dichiarato il campione del mondo.

