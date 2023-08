Home » De Ketelaere Atalanta: affare in chiusura

Charles De Ketelaere è sempre più vicino al trasferimento all’Atalanta. Gli ultimi dialoghi sono stati positivi e nelle prossime 48 ore è prevista la chiusura. In settimana verranno fissate le visite mediche. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Charles De Ketelaere ha accettato l’offerta dell’Atalanta. Nella giornata di ieri, ci sono stati contatti decisivi tra il giocatore, il suo entourage e la dirigenza del club bergamasco. Il progetto di Gasperini ha convinto il talentuoso trequartista belga, il quale spera di rilanciarsi e affermarsi con la maglia nerazzurra, dopo una stagione anonima al Milan.

Milan e l’Atalanta avevano già raggiunto un accordo economico per un prestito oneroso di 3 milioni di euro, con la possibilità di riscatto fissato a 22 milioni. In aggiunta sembra che siano stati fissati 4 milioni di euro di bonus. Questi termini permetteranno al Diavolo di evitare una minusvalenza a bilancio, dopo aver speso 35 milioni per acquistare De Ketelaere dal Bruges la scorsa estate.

De Ketelaere Atalanta, a breve le visite

L’accordo tra i due club non include una clausola di contro riscatto, ma prevede invece una percentuale del 10% sulla futura rivendita del giocatore. L’ingaggio del calciatore, pari a 2,7 milioni di euro, sarà completamente coperto dalla squadra bergamasca. Nei prossimi giorni verranno definiti gli ultimi dettagli e saranno pianificate le visite mediche: Charles De Ketelaere è entusiasta di unirsi all’Atalanta.