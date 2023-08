E’ saltato il trasferimento di Gaetano Castrovilli dalla Fiorentina al Bournemouth, nonostante i due club avessero trovato un accordo economico. Il centrocampista – infatti – non ha superato le visite mediche. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Castrovilli in azione durante Grosseto-Fiorentina. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Sfuma proprio sul più bello il trasferimento di Gaetano Castrovilli dalla Fiorentina al Bournemouth. I due club avevano trovato un accordo economico 12 milioni di euro più bonus, ma l’affare è saltato. Il motivo? Il centrocampista non ha superato le visite mediche in Inghilterra ed è stato dunque costretto a fare ritorno a Firenze. A partire da lunedì tornerà dunque ad allenarsi con il club viola.

Questo il comunicato della Fiorentina: “Si comunica che il giocatore Gaetano Castrovilli, sottoposto nella giornata di ieri a visite mediche propedeutiche alla finalizzazione del contratto d’acquisto da parte del Bournemouth, farà rientro in Italia nella giornata odierna, poiché i risultati degli esami medici effettuati non sono stati ritenuti idonei”.

Oltre Castrovilli, il mercato della Fiorentina

Per quanto riguarda il mercato in entrate, piace molto Lucas Beltran, giovane attaccante argentino classe 2001 del River Plate. Tuttavia, la concorrenza è agguerrita, poiché il Benfica è anche interessato al giocatore. Nonostante i portoghesi non abbiano ancora concluso l’affare, la Fiorentina sta facendo ogni sforzo per rimanere in lizza e perseguire l’obiettivo fino alla fine, sebbene sia consapevole che il trasferimento comporterebbe costi molto elevati, stimati intorno ai 20 milioni di euro, compresi i bonus.

La squadra viola sta anche cercando una prima punta fisica, e uno dei nomi nel loro radar è sempre Nzola. Continuano i contatti con lo Spezia per sondare la possibilità di acquisire il giocatore per rinforzare il proprio reparto offensivo.