Duvan Zapata alla Fiorentina è molto più che un’idea. Da decifrare il futuro di Jovic e Cabral

La Fiorentina ha necessità di rinnovare il reparto avanzato per la prossima stagione. La richiesta è arrivata direttamente da Vincenzo Italiano, che vorrebbe alzare l’asticella e magari prendersi qualche rivincita dopo le due finale perse. Da valutare anche il futuro di alcuni giocatori, a partire Cabral e Jovic e passando per Castrovilli, alle prese con un rinnovo difficile. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

PRAGUE, CZECH REPUBLIC – JUNE 07: Luka Jovic of Fiorentina looks on during the UEFA Europa Conference League 2022/23 final match between ACF Fiorentina and West Ham United FC at Eden Arena on June 07, 2023 in Prague, Czech Republic. (Photo by Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)

Rinnovamento in avanti

Cabral e Jovic non convincono e soprattutto non hanno garantito continuità nel corso dell’ultima stagione. Anche il bottino sul piano realizzativo non è stato tra i migliori e fondamentalmente uno dei principali problemi viola è stato l’attacco. Solo 8 reti per il brasiliano, 6 per il serbo con un passato nel Real Madrid. Numeri che non entusiasmano e portano la società a guardare attivamente sul mercato.

Leggi anche: Napoli, De Laurentiis ha fissato il prezzo per Osimhen: 150 milioni

Leggi anche: Lotito fissa il prezzo per Milinkovic-Savic: avvisate Inter e Juventus

Zapata è il primo obiettivo

Il primo obiettivo è Duvan Zapata, ormai separato in casa a Bergamo. L’Atalanta sa che ora non può sparare più alto, anche alla luce delle condizioni fisiche precarie del giocatore e dell’età oltre i trenta. La Viola punta ad assicurarsi il colombiano con un piccolo esborso economico, anche perché il contratto del giocatore scade nel giugno del 2024. L’attaccante ha fatto sapere già che la destinazione sarebbe gradita, ma molto dipenderà anche dal futuro di Hojlund, oggetto del desiderio di molti club in Europa.