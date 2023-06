Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha fissato il prezzo per Milinkovic-Savic. Avvisate Inter e Juventus, interessate al centrocampista serbo

Milinkovic-Savic è un nome caldo sul mercato di questa finestra estiva. Il suo contratto scadrà nel 2024 con la Lazio e non verrà rinnovato, motivo per cui una sua cessione in questa finestra di mercato estiva è ampiamente pronosticabile. La prima richiesta di Lotito però è di 40 milioni di euro, cifra che difficilmente un club della Serie A sarà disposto a investire per un giocatore con un solo anno di contratto residuo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

MILAN, ITALY – APRIL 30: Nicolo Barella of FC Internazionale competes for the ball with Milinkovic Savic of SS Lazio during the Serie A match between FC Internazionale and SS Lazio at Stadio Giuseppe Meazza on April 30, 2023 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Ozbot – Inter/Inter via Getty Images)

Milinkovic, su di lui Inter e Juventus

L’Inter è una delle principali squadre interessate a Milinkovic. Il centrocampista serbo è già stato giocatore di Simone Inzaghi con il club biancoceleste e perciò gode della profonda stima del suo ex tecnico. La cifra richiesta da Lotito spaventa però i nerazzurri, che potrebbero affondare il colpo solamente dopo una cessione. Nel frattempo però le energie di Marotta & co sembrano essersi indirizzate verso Frattesi: la richiesta economica del Sassuolo potrebbe essere più bassa e il giocatore, italiano, ha una maggiore prospettiva. Senza qualche milione in cassa però entrambi gli affari sono proibitivi. Anche la Juventus continua a monitorare il giocatore, ma nessuna offerta è ancora stata avanzata.

Milinkovic, la Lazio cerca rinforzi

In attesa di capire il futuro del giocatore, la Lazio si sta attivando per rinforzare il centrocampo. I biancocelesti avevano puntato gli occhi su Nicolò Rovella, che è tornato alla Juventus dopo il prestito al Monza, ma hanno ricevuto un rifiuto dai bianconeri. Tra i giocatori presi in considerazione c’è anche Joey Veerman, un centrocampista centrale olandese nato nel 1998 e di proprietà del PSV Eindhoven.