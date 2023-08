Home » Napoli, trattativa avanzata per Natan: è lui il dopo Kim

Il Napoli ha intensificato i contatti per portare in azzurro Natan, centrale del 2001 di proprietà del Bragantino, club brasiliano. E’ lui il difensore designato per sostituire Kim, ceduto al Bayern Monaco. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Natan in azione durante Corinthians-Bragantino. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)

Il Napoli ha individuato il successore di Kim. Dopo aver ceduto il difensore coreano al Bayern Monaco, il club azzurro non ha avuto fretta nel sostituirlo e – adesso – sembra aver chiarito con certezza il profilo che lo sostituirà.

Si tratta di Natan del Bragantino: difensore centrale classe 2001, mancino di piede. Dopo i primi contatti avvenuti tra le parti, i dialoghi si sono intensificati e si lavora per un accordo sulla base di 10 milioni di euro totali tra parte fissa e bonus. Mancano ancora alcuni step tra commissioni e contratto del giocatore, ma attualmente gli sforzi del Napoli sono concentrati verso il brasiliano.

I numeri di Natan

Natan Bernardo de Souza è un calciatore brasiliano che si è unito al Bragantino nel 2021, dopo aver fatto il suo esordio nel calcio brasiliano con la maglia del Flamengo. Attualmente, è un elemento chiave nella formazione del Bragantino, club gestito dalla Red Bull.

Nella scorsa stagione, ha partecipato a 32 partite nel campionato Brasileirão e altre 4 nella Copa Sudamericana. Va notato che due anni fa, la squadra paulista ha raggiunto un prestigioso secondo posto in tale competizione. La sua presenza in campo e le sue abilità hanno dimostrato di essere di grande valore per il club.