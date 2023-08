GP Gran Bretagna: Espargarò beffa Bagnaia all’ultimo giro

Aleix Espargarò si aggiudica il Gran Premio di Gran Bretagna dopo una gara molto combattuta. Lo spagnolo ha beffato Bagnaia con un sorpasso all’ultimo giro. Brutta caduta invece per Bezzecchi quando era al secondo posto.

Un GP di Gran Bretagna combattuto

Aleix Espargarò tira fuori il coniglio dal cilindro nell’ultimo giro del Gran Premio di Gran Bretagna. Quasi a sorpresa riesce a beffare Bagnaia e ad aggiudicarsi il secondo gran premio vinto in MotoGp. Lo spagnolo ha sfruttato la pioggia degli ultimi giri per cogliere di sorpresa il pilota italiano, che comunque allunga in classifica generale e porta a casa un ottimo secondo posto. Sul terzo gradino del podio Brad Binder, mentre Bezzecchi è scivolato mentre si trovava in seconda posizione. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Francesco Bagnaia in testa al Gran Premio affronta una curva (Photo by Steve Wobser/Getty Images)

La classifica generale della MotoGP

Il sesto posto di Martin e il ritiro di Bezzecchi hanno reso meno amaro il secondo posto di Bagnaia. Il campione del mondo ora può amministrare ben 41 punti di vantaggio su Martin, ora secondo in classifica davanti a Bezzecchi. La Ducati allunga a 317 punti in classifica costruttori, con 7 vittorie e 19 podi. Il dominio della casata italiana ha fatto il vuoto: infatti la KTM dista ora 145 lunghezze, a seguire l’Aprilia a 153 punti in graduatoria che potrebbe puntare già nel prossimo GP d’Austria al sorpasso.

