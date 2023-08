Si è finalmente chiusa la telenovela Sommer per l’Inter. Il portiere svizzero arriva oggi (6 agosto) a Milano. Nel frattempo Bento, portiere dell’Athletico Paranaense, ha lanciato un messaggio e confermato l’interesse dei nerazzurri. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Yann Sommer in azione durante Svizzera-Romania, match valido per le qualificazioni a UEFA EURO 2024. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images)

Dopo lunghissime settimane di attesa, si è finalmente chiusa la telenovela Sommer. L’Inter ha accontentato le richieste del Bayern Monaco, mettendo sul piatto i 6 milioni della clausola (pagabili in due anni). Gli ultimi dettagli sono in definizione, ma il portiere sarà a Milano già nella giornata di oggi, domenica 6 agosto. Le visite mediche – invece – sono fissate per lunedì, dopodiché Sommer sarà ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro.

Svizzero classe 1988, nella seconda metà della scorsa stagione ha sostituito l’infortunato Neuer al Bayern Monaco. La sua consacrazione è però arrivata prima: con la maglia del Borussia Moenchengladbach infatti ha collezionato 335 presenze in otto stagioni e mezzo. All’Inter ritroverà il suo ex compagno Marcus Thuram.

Non solo Sommer, c’è anche Bento

Non si ferma a Sommer la ricerca nerazzurra di un portiere sul mercato. Marotta e Ausilio infatti hanno presentato un’offerta anche per Bento dell’Athletico Paranaense. A confermarlo è stato lo stesso giocatore ai microfoni della radio Transamérica: “Sì, ho una proposta dall’Inter e ne ho già parlato con la dirigenza. Il mio sogno è nelle mani del presidente”. Su Bento c’è una clausola di 60 milioni di euro e il suo contratto è in scadenza nel 2026.