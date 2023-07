Marcus Thuram è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il club nerazzurro ha comunicato ufficialmente il trasferimento a parametro zero dell’attaccante francese proveniente dal Borussia Moenchengladbach (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Marcus Thuram in azione durante Argentina-Francia. (Photo by Ulrik Pedersen/Defodi Images via Getty Images)

Marcus Thuram all’Inter: è ufficiale

Nella mattinata di oggi è arrivato il comunicato ufficiale dell’Inter: Marcus Thuram è un nuovo giocatore nerazzurro. L’attaccante francese arriva a parametro zero dal Borussia Moenchengladbach: il suo contratto con il club tedesco è infatti scaduto ieri, 30 giugno 2023. Ha firmato un contratto fino al 2028 e guadagnerà 6.5 milioni netti a stagione.

“Corre veloce Marcus Thuram: corre veloce da sempre, per raggiungere i suoi obiettivi e superare ogni ostacolo. Per dimostrare a tutti di valere molto di più del cognome che porta, senza però mai dimenticare gli insegnamenti e l’esempio di papà Lilian, che, inizialmente, avrebbe preferito si dedicasse al judo o alla scherma”. Recita così parte del virgolettato nerazzurro per annunciare il nuovo acquisto.

I numeri di Thuram

Per Marcus Thuram è tempo di Inter. Una nuova avventura che arriva dopo aver trascorso la migliore stagione della sua carriera: nel 2022/23 infatti, l’attaccante francese ha collezionato 13 gol e 6 assist in Bundesliga con il Borussia Moenchengladbach. Ha anche affrontato l’Inter nell’ottobre 2020, nel suo debutto in Champions League a San Siro contro i nerazzurri.