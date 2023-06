Leandro Paredes è il nuovo obiettivo della Lazio di Sarri per rinforzare il centrocampo. Il PSG vuole cedere il giocatore e l’affare è possibile

Paredes Lazio. Leandro Paredes è la nuova idea della Lazio di Sarri per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Dopo un anno di prestito alla Juventus, il giocatore ha fatto ritorno al Psg, ma può partire nuovamente anche a costi contenuti. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

EMPOLI, ITALY – MAY 22: Leandro Daniel Paredes of Juventus looks on during the Serie A match between Empoli FC and Juventus at Stadio Carlo Castellani on May 22, 2023 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Paredes Lazio: l’affare è possibile

La Lazio sta prendendo in considerazione l’idea di reclutare Leandro Paredes per rafforzare il suo centrocampo nella prossima stagione. Il centrocampista argentino è tornato al Paris Saint-Germain dopo il prestito alla Juventus nella scorsa stagione. Attualmente, Paredes ha ancora un anno di contratto con il club parigino e percepisce uno stipendio annuale di 5 milioni di euro. La buona notizia è che il PSG sembra essere disposto a lasciarlo partire a un prezzo relativamente basso.

Paredes, che ha espresso il suo desiderio di rimanere in Italia e giocare in UEFA Champions League, rappresenterebbe un’opzione interessante non solo per la Lazio, ma anche per Milan e Inter. Entrambe le squadre milanesi potrebbero cogliere l’opportunità di aggiudicarsi il giocatore. Paredes Lazio. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo all’interesse di queste due squadre nei confronti di Paredes.

Il rendimento del giocatore

Nella stagione scorsa, Leandro Paredes ha indossato la divisa della Juventus, ma non è riuscito a trovare una costante continuità, accumulando 35 presenze in varie competizioni, spesso entrando in campo come sostituto. Durante il campionato, la Coppa Italia, la Champions League ed l’Europa League, Paredes è riuscito a segnare un gol e fornire un assist. Decisamente meglio l’esperienza con l’Argentina: insieme alla Nazionale biancoazzurra infatti il centrocampista ha vinto il Mondiale in Qatar contro la Francia.