Roma, Ibanez a un passo dall’addio: i dettagli

Roger Ibanez non è stato convocato dalla Roma per l’amichevole in Francia contro il Tolosa. Il difensore è vicinissimo alla cessione: ci sono le offerte dell’Al-Ahli e del Nottingham Forest. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Roger Ibanez in azione durante Farense-Roma. (Photo by Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Roger Ibanez è a un passo dall’addio alla Roma. Per il difensore centrale ci sono addirittura due offerte: la prima è quella del Nottingham Forest, che però non è stata ritenuta idonea del club giallorosso. La seconda invece potrebbe essere quella decisiva: sono in corso contatti con l’Al-Ahli, club della Saudi Pro League.

Non c’è ancora un accordo tra le parti, ma l’impressione è che la richiesta della Roma di 35 milioni di euro (compresi bonus) possa essere soddisfatta. Per il giocatore sarebbe pronta una proposta contrattuale da 7-8 milioni di euro a stagione.

Ibanez non convocato

Nel frattempo Ibanez non è stato convocato da Mourinho per l’amichevole contro il Tolosa in programma questa sera alle 19:30. Si tratta di un segnale inequivocabile di come il centrale brasiliano sia ormai prossimo al trasferimento.

Si prepara dunque a salutare la Roma dopo quattro stagioni: con la maglia giallorossa ha collezionato 149 presenze con 9 gol e 2 assist. E’ stato tra i protagonisti della vittoria della Conference League nella stagione 2021 2022.