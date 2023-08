José Mourinho prende in giro il difensore che ha accettato l’offerta dell’Al Ahli dall’Arabia Saudita. Sui social il portoghese ha salutato il centrale, in attesa che arrivino rinforzi per la Roma entro i prossimi giorni di mercato.

Ibanez ceduto in Arabia Saudita

Roger Ibanez ha deciso di giocare in Arabia Saudita. Troppo ricca l’offerta dell’Al Ahli per rinunciarvi dopo una stagione tra alti e bassi alla Roma. Il club capitolino incassa ben 28.5 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i bonus legati al raggiungimento di determinati parametri. Complessivamente la cessione porterà ai giallorossi più di 30 milioni di euro per un difensore non sempre è risultato irresistibile. Ibanez nella nuova squadra giocherà con Mahrez, Saint Maximin, Firmino, Mendy e Kessie. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Roger Ibanez durante una sessione di allenamento con la Roma. (Photo by Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

La difesa della Roma

“Ora puoi pagare una cena degna a me e al mio staff. Goditi l’Arabia Saudita” ha scritto Mou sui social per ironizzare su Ibanez. Rimane il fatto che la Roma necessita ora anche di un centrale difensivo e ha pochi giorni prima dell’inizio del campionato. Troppo costoso Scalvini, mentre l’idea Bonucci potrebbe anche decollare se il difensore si abbassasse lo stipendio. Forse la pista più plausibile è quella che porta a Calafiori, ora al Basilea ma cresciuto nel settore giovanile giallorosso.

