Home » Lazio, fatta per Kamada. In arrivo anche Isaksen

Affare fatto tra Lazio e Kamada: è stato trovato un accordo sulla base di un contratto biennale a 3 milioni di euro a stagione più bonus. C’è anche un premio alla firma (commissione per il trasferimento). In chiusura, poi, la trattativa per Isaksen. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Isaksen punta Basic sulla fascia nella gara di Europa League (Photo by Claudio Pasquazi/Anadolu Agency via Getty Images)

Affare fatto tra Lazio e Kamada: le parti hanno trovato un accordo sulla base di un contratto biennale (più uno opzionale) a tre milioni di euro più bonus a stagione. Le firme sono previste per la giornata di giovedì, ma l’accordo verbale è stato raggiunto. Presente anche una commissione sul trasferimento che sarà pari a 4 milioni.

Il trequartista giapponese – ricordiamo – è rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto che lo legava all’Eintracht Francoforte. E’ stato vicinissimo al Milan nelle scorse settimane: con i rossoneri aveva già un accordo, ma il ribaltone dirigenziale ha mescolato le carte e tolto – di fatto – Kamada dalle priorità del Diavolo.

I numeri di Kamada

Kamada è stato un giocatore importante per l’Eintracht Francoforte, risultando decisivo per la conquista un’Europa League e una Coppa di Germania. Nell’ultima stagione il giapponese ha totalizzato 16 reti e 7 assist in 47 presenze. Complessivamente, con il club tedesco ha realizzato 40 gol e 33 assist in 179 partite giocate.

In arrivo Isaksen

In arrivo anche un altro colpo per la Lazio. Chiuse infatti le trattative per Isaksen: Sarri sta ricevendo da Lotito un bel regalo per l’attacco, che dovrebbe sbarcare a Roma entro il prossimo lunedì. L’accordo è stato raggiunto sulla base di 12 milioni di euro, di cui 2 di bonus. Il danese firmerà un contratto quinquennale da 1.3 milioni di euro a stagione.