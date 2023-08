Gigi Buffon si è ritirato dal calcio giocato. Il portiere del Parma ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo dopo una lunga riflessione nel corso dell’ultima stagione con i ducali. L’estermo difensore lascia a 45 anni dopo una carriera in cui ha vinto tutto.

L’annuncio del ritiro di Buffon

Gigi Buffon ha lasciato il calcio all’età di 45 anni. La decisione ufficiale è arrivata nella giornata di oggi, anche se era nell’aria già da settimane. L’annuncio, come di consueto negli ultimi tempi, è arrivato sui social ufficiali del diretto interessato: “Finisce qua. Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. Abbiamo vinto insieme”. Sono arrivati molti messaggi dai suoi ex compagni, a partire dai campioni del mondo del 2006, fino a Kylian Mbappé che lo ha ringraziato per i preziosi consigli ad inizio carriera. Materazzi, Pirlo, Totti e giocatori anche di squadre da sempre avversarie di Buffon non hanno mancato di complimentarsi con uno dei migliori portieri della storia del calcio. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Gigi Buffon si avvicina alla porta poco prima del fischio di inizio (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Il futuro di Buffon

Il numero uno si lascia alle spalle 28 anni di carriera tra Parma, Juventus, PSG e Nazionale italiana. Spicca in bacheca il Mondiale storico del 2006, quando agì da protagonista neutralizzando i vari Nedved, Podolski e Zidane. Alla Juve ha vinto ben 10 campionati, un record per la nostra Serie A. Il ritorno al Parma è stata una scelta romantica, ma anche utile ad un gruppo giovane di migliorare nell’ultimo campionato. Nel futuro dell’ormai ex portiere ci potrebbe essere un ruolo da dirigente nella FIGC o nello staff di Mancini, ma occhio anche alla carriera da allenatore con un corso a Coverciano.

