Home » La Roma piomba su Marcos Leonardo: contatti in corso

La Roma sta manifestando in queste ore un interessamento concreto nei confronti di Marcos Leonardo, giovane attaccante brasiliano in forza al Santos. Nelle scorse settimane anche la Lazio aveva sondato il terreno. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Lazio, avanti tutta su Kamada e Zakharyan

Leggi anche: Roma, obiettivo Renato-Sanches: contatti con il Psg

Marcos Leonardo in azione durante Brasile-Repubblica Dominicana Under 20. (Photo by Marcelo Endelli – FIFA/FIFA via Getty Images)

La Roma è tornata con forza su Marcos Leonardo. Dopo che la Lazio è andata molto vicina ad aggiudicarsi il giovane attaccante brasiliano, adesso i giallorossi sono di nuovo all’arrembaggio per provare a chiudere l’operazione. Il suo nome è il più caldo attualmente per il mercato giallorosso. I cugini biancocelesti si erano spinti a offrire 12 milioni di euro, offerta però rifiutata dal Santos. Adesso la Roma vuole anticipare la concorrenza e aggiudicarsi il baby talento.

Chi è Marcos Leonardo

Classe 2003, Marcos Leonardo sta impressionando tutti con la maglia del club brasiliano. Ha realizzato 5 gol nelle ultime 4 partite, 14 in totale in 30 partite giocate tra tutte le competizioni nel 2023 con il Santos. Tra le sue abilità principali infatti spicca un notevole talento nel segnare goal. Nonostante la giovane età, ha già accumulato un impressionante numero di 81 partite nella Serie A brasiliana, durante le quali è riuscito a segnare 28 reti.

Viene soprannominato Joker, proprio come l’antagonista di Batman. Secondo la nonna i calciatori sono una categoria di individui poco onesti e delinquenti, e quindi disapprovava il possibile futuro da calciatore del nipote. Nonostante questa posizione, Marco Leonardo continua a perseguire la sua passione per il calcio dimostrando le sue capacità in campo.