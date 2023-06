Da qualche tempo i fan della coppia sospettavano che ci fosse qualcosa che non andava. Tutti i dubbi sono stati chiariti da Federico Nicotera che ha annunciato ufficialmente tramite social che la storia con Carola è finita. Cos’ha portato alla rottura tra i due protagonisti di Uomini e Donne? I due professavano un amore capace di sconfiggere ogni avversità, tuttavia quella che doveva essere una relazione da sogno è finita in appena qualche mese. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

“Uomini e Donne”, Federico Nicotera e Carola si sono lasciati

I due ex protagonisti di Uomini e Donne, Federico Nicotera e Carola Carpanelli si sono lasciati. È stato lui a dare la notizia ufficiale tramite una Story Instagram. Nicotera era entrato come tronista nel programma di Maria De Filippi. Di fronte a sé aveva due belle corteggiatrici: Alice e Carola. Dopo una certa indecisione iniziale ha scelto la seconda. La loro sembrava dover essere una relazione da sogno. Così almeno l’avevano descritta durante un’intervista a Verissimo. I due si erano promettessi amore sconfinato. Tutto troppo bello per essere vero, hanno pensato gli scettici che, con il senno di poi, non hanno avuto tutti i torti a nutrire sospetti. Il naufragio del loro “grande amore” infatti è arrivato pochi mesi dopo. (Continua dopo le foto)

Le cause dell’addio

Nicotera ha annunciato la fine della loro storia d’amore ma ha preferito non rivelare proprio tutto. Il ragazzo ha confermato ciò che aveva raccontato in tempi non sospetti: la rottura è arrivata a causa delle incompatibilità caratteriali. “Comunicando quanto segue non voglio far passare un messaggio sbagliato o tanto meno voglio creare dinamiche per far ricadere la colpa su nessuno. Ma fare finta di niente non mi piace e ritengo sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi fare un po’ di chiarezza. Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così – si legge sul profilo Instagram di Nicotera -. Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo. Le motivazioni le sappiamo io e lei quindi vi chiedo, per favore, di rispettare la nostra privacy in un momento delicato come questo”, il suo annuncio. (Continua dopo le foto)

La critica a “Uomini e Donne”