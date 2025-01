Truffa telefonica, perché alcuni numeri chiamano e poi riattaccano: i prefissi sospetti – Vi è mai capitato di ricevere una telefonata anonima o con un numero sconosciuto? Magari anche di aver risposto senza però sentire più nessuno dall’altra parte? Immaginiamo di sì. Non si tratta di una casualità, ma di una truffa telefonica. (continua a leggere dopo le foto)

Purtroppo le truffe telefoniche sono in aumento in Italia e si utilizzano tecniche sempre più sofisticate. Negli ultimi sei mesi del 2024 sul portale antitruffa che riunisce 170 operatori reseller e trader del settore energetico, sono arrivate circa 3.500 segnalazioni. Le chiamate da numeri sconosciuti che riattaccano dopo pochi secondi possono essere legate a truffe telefoniche oppure al telemarketing. Spesso le chiamate indesiderate arrivano dall’estero. L’obiettivo della truffa telefonica è spingere l’utente a richiamare il numero, cadendo così in una trappola, difatti i numeri hanno tariffe elevate e chi risponde cercherà di trattenerti al telefono il più a lungo possibile per aumentare i costi. Nel caso del telemarketing, invece, le chiamate possono essere effettuate casualmente, senza che un operatore sia ancora disponibile. Se rispondi, potresti non sentire nulla, arrivando al riaggancio automatico.

Come riporta Money.it, ci sono dei prefissi che sono più sospetti e che provengono dall’estero. Non è detto che tutte le chiamate che provengono da questi Paesi siano un pericolo. Ecco la lista:

+375 (Bielorussia)

+53 (Cuba)

+33 (Francia)

+383 (Kosovo)

+371 (Lettonia)

+218 (Libia)

+370 (Lituania)

+373 (Moldavia)

+44 (Regno Unito)

+381 (Serbia)

+27 (Sudafrica)

+255 (Tanzania)

+216 (Tunisia)

+563 (Valparaíso)

+678 (Vanuatu).