Tragico incidente, auto si schianta contro un pub: diversi morti e feriti

Una tragedia ha scosso la città di Melbourne, con un terribile incidente che ha causato la morte di diverse persone e feriti gravi. La comunità è rimasta sconvolta dall’evento scioccante avvenuto presso un pub, lasciando dietro di sé una scia di dolore e sgomento.

Tragico incidente a Melbourne

Una serata tranquilla si è trasformata in una tragedia senza precedenti a Melbourne, quando un’auto ha tragicamente investito alcuni clienti che si trovavano all’esterno di un pub. Cinque persone hanno perso la vita sul colpo, tra cui anche bambini innocenti, mentre altre sei persone hanno riportato ferite gravi a seguito dell’impatto devastante. Il conducente, un uomo di 66 anni, è rimasto ferito nell’incidente ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Vittime e feriti

Tra le vittime si contano due giovani di 30 anni e una donna di 40 anni, il cui futuro è stato tragicamente interrotto nell’incidente. Anche un’adolescente, inizialmente trasportata in ospedale per cure intensive, ha purtroppo perso la vita poco dopo il tragico evento. I feriti comprendono anche due bambini di 11 mesi e 6 anni, che sono attualmente in condizioni stabili, e un’altra donna che si trova in terapia intensiva. L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale, generando un’ondata di dolore e solidarietà per le vittime e le loro famiglie colpite da questa terribile tragedia. “Abbiamo sentito il rumore. Abbiamo sentito un botto, abbiamo alzato lo sguardo e abbiamo visto l’auto colpire il palo”, dichiarano alcuni testimoni. “Rimbalzò, rimbalzò e poi si fermò proprio lì, e tutti i corpi colpirono il suolo.”

La dinamica raccontata dai testimoni parla di un Suv Bmw bianco che andava giù per la collina ad una velocità anche normale, quando ha deciso di schiantarsi contro la vetrina di un pub travolgendo sia i clienti dentro il posto che quelli sul marciapiedi seduti. velocità normale lungo la ripida collina vicino al pub, prima di salire inaspettatamente sul marciapiede e colpire i clienti. “Posso solo immaginare come si sente la comunità stamattina… una comunità molto unita. Alcuni degli equipaggi che hanno risposto inizialmente provenivano da Daylesford e, naturalmente, i nostri pensieri sono con loro, non vorrai mai rispondere a qualcosa del genere, ma certamente non nella tua città natale“, confessa il direttore regionale di Ambulance Victoria, Trevor Weston.