Tragico incendio in un palazzo, diversi morti: anche bambini

L’incendio è scoppiato intorno alle 2:30 di stanotte, giovedì 18 luglio 2024, al settimo piano di un edificio residenziale. Complessivamente, i vigili del fuoco intervenuti nella notte hanno salvato 35 persone dall’edificio in fiamme. Purtroppo però, l’incendio ha fatto alcune vittime. Tra loro, ci sono anche tre bambini piccoli. È stata aperta un’inchiesta per accertare le cause dell’incendio. (Continua dopo le foto)

Incendio Nizza, va a fuoco un appartamento al settimo piano

La tragedia si è consumata questa notte a Nizza. L’incendio è scoppiato intorno alle 2:30 al settimo piano di un edificio a Moulins, una zona operaia a ovest del centro città. Sul posto sono giunti ben 25 mezzi dei vigili del fuoco. Il comune di Nizza ha aperto un’unità di crisi presso la sala Nikaia, vicino al luogo dell’incendio, per accogliere le famiglie sfollate. “Saranno collocate in altri alloggi”, è quanto ha assicurato il vicesindaco Anne Ramos su Bfmtv. Purtroppo alcune persone sono morte nell’incendio. (Continua dopo le foto)

7 morti e 3 feriti nell’incendio a Nizza

Sette persone sono morte la notte scorsa in un incendio in un palazzo a Nizza, nel sud della Francia. Tra le vittime ci sono anche dei bambini piccoli. “Purtroppo sette persone sono morte durante l’incendio”, è quanto hanno comunicato i vigili del fuoco. Le vittime della tragedia sono due donne, un uomo, un adolescente e tre bambini di 5, 7 e 10 anni. Una persona sarebbe morta lanciandosi dalla finestra per sfuggire alle fiamme. Oltre alle 7 vittime ci sono alcuni feriti. Uno sarebbe in condizioni definite molto gravi, altri due in condizioni critiche. Cosa ha scatenato l’incendio?

