Tragedia ferroviaria, finisce sotto il treno: traffico in tilt

Una persona è stata investita da un treno nella mattinata di oggi, venerdì 20 settembre 2024, poco dopo l'alba nei pressi della stazione ferroviaria italiana. Notevoli le ripercussioni sulla circolazione. Molti i treni cancellati, in ritardo o con percorso modificato. Le autorità hanno messo a disposizione dei bus sostitutivi per i viaggiatori.

Lastra a Signa, persona investita da un treno

La tragedia si è consumata intorno alle 4:50 di oggi, venerdì 20 settembre 2024, prima dell'alba. Un treno merci ha investito in pieno una persona che si trovava sui binari nella stazione di Lastra a Signa, che si trova ad una dozzina di chilometri a est di Firenze. Sul posto sono intervenute sia le forze dell'ordine sia i sanitari inviati dal 118, che però non hanno potuto fare nulla per la vittima. Presente nel luogo dell'incidente anche l'autorità giudiziaria per effettuare gli accertamenti previsti dalla legge.

Lastra a Signa, disagi sulla linea ferroviaria

L’investimento, avvenuto intorno alle ore 4:50, ha mandato in tilt il traffico ferroviario. Molti treni sono stati cancellati e sostituiti da autobus, altri treni hanno subito pesanti ritardi. Nessun treno ferma a Lastra a Signa, finché sono in corso le attività da parte dell’autorità giudiziaria. Al momento, la dinamica dei fatti non è stata ancora accertata. Non sono ancora state rese note le generalità della persona investita. Quali sono le tratte interessate da ritardi e cancellazioni?

