Maxi incendio in un palazzo di 6 piani: coinvolte 17 persone

Un’altro incendio è scoppiato in Lombardia. A prendere fuoco, forse a causa di un problema all’impianto elettrico, un appartamento in una palazzina di 6 piani. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 8 di oggi, giovedì 19 settembre. 17 le persone coinvolte e trasportate in codice giallo o verde negli ospedali adiacenti.

Maxi incendio in un palazzo di 6 piani

Questa mattina vigili del fuoco, personale medico e forze dell’ordine sono intervenuti dopo lo scoppio di un incendio a Brescia in via Monte Cengio 18. L’allarma al 112 è scattato verso le 8.21. In totale sono state 21 le persone valutate dai sanitari Areu intervenuti sul posto con automedica, quattro ambulanze e un mezzo di coordinamento. 17 sono stati trasferiti negli ospedali bresciani in codice giallo o verde per aver inalato il fumo. L’incendio è stato domato dalle squadre dei vigili del fuoco. Gli esperti ora dovranno stabilire le cause che hanno dato origine al rogo. (continua dopo la foto)

Le persone coinvolte

Le fiamme sarebbero patite da uno dei contatori posti al secondo piano, ma le verifiche sono ancora in corso. Sul posto, al momento, ci sono tre squadre dei Vigili del fuoco con il supporto di un’autoscala utilizzata per evacuare alcuni residenti anziani. 21 le persone presenti al momento dell’incendio nella palazzina le cui condizioni di salute sono state inizialmente valutate sul posto dagli operatori sanitari, comunica l’Areu. Diciassette i pazienti portati all’ospedale Civile, in Poliambulanza, a Sant’Anna e al Città di Brescia per sintomi da inalazione da fumo. Fortunatamente nessuna delle persone coivolte ha riportato gravi conseguenze.

Gli sfollati del primo e terzo piano dovrebbero rientrare nei propri appartamenti una volta finiti i controlli e la bonifica. Più complicata la situazione per le tre famiglie che risiedono al secondo piano, dove si è verificato l’incendio, e che dovranno trovare una soluzione alternativa. Le loro abitazioni sono state giudicate inagibili.

