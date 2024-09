Varie. Terribile tragedia, auto impazzita piomba sulla folla e investe 8 persone: il bilancio – Una Mercedes lanciata a tutta velocità ha seminato il panico lungo via Italica, a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca. Il veicolo ha travolto due giovani turiste tedesche di 18 e 19 anni, che sono morte sul colpo. La folle corsa, però, non si è fermata lì: l’auto ha continuato a sfrecciare, ignorando due semafori rossi, colpendo altre vetture e investendo diverse persone. Il bilancio della tragedia è di due vittime e sei feriti, uno dei quali in condizioni gravissime.

L’incidente è avvenuto ieri sera, poco dopo le 19:00, sulla strada che collega il capoluogo al mare nella località versiliese. Al volante della Mercedes c’era una donna brasiliana di 44 anni, che ha perso il controllo del mezzo per ragioni ancora da chiarire. La donna, trasportata in ospedale e piantonata dalla polizia, è stata sottoposta ad accertamenti tossicologici per verificare la presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue. Non si esclude, però, che possa aver avuto un malore improvviso. (Continua a leggere dopo le foto)

Terribile tragedia a Lido di Camaiore, auto investe otto persone

Terribile tragedia. I testimoni descrivono una scena terrificante: la Mercedes ha improvvisamente accelerato, superando i 100 chilometri orari su una strada con un limite di 30. L’auto sembrava inarrestabile, colpendo chiunque si trovasse sul suo percorso. Al primo incrocio, le due ragazze tedesche hanno perso la vita, mentre al secondo, su viale Colombo, altri sei pedoni sono stati investiti, e il palo del semaforo è finito contro la vetrata dell’Hotel Sirio.

Uno dei feriti, in condizioni critiche, è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Cisanello di Pisa. Gli altri feriti, tra cui la conducente, sono stati trasferiti nei pronto soccorso degli ospedali Apuane e Versilia. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti vigili del fuoco e polizia stradale, che ha effettuato i rilievi necessari. Presente anche il vicequestore di Lucca, Pietro Ciaramella, per coordinare le operazioni.

