Auto esce di strada e finisce in un fosso: ci sono vittime

Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente. Un tragico incidente è avvenuto all’alba di oggi 18 Settembre 2024: vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti. (Continua a leggere dopo le foto)

Padova, auto esce di strada e finisce in un fosso: i fatti

Tragico incidente all’alba di oggi, mercoledì 18 settembre 2024, a Camposampiero, in provincia di Padova. Attorno alle 6.30 un’auto con a bordo due persone è uscita di strada all’altezza di via Guerrino Soligo. Come riportato da Fanpage, la Volkswagen Polo è finita in un piccolo canale di scolo a bordo strada per poi schiantarsi contro il ponticello di cemento per l’accesso a una abitazione: nell’impatto hanno perso la vita un uomo di 43 anni, nato in Marocco e residente a Cornuda, in provincia di Treviso, e una donna di 46 anni. Entrambi sono morti sul colpo. Nonostante sia stato dato immediamente l’allarme, quando i sanitari del Suem 118 sono arrivati sul luogo dell’incidente non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso di entrambi. Al vaglio degli inquirenti le cause del sinistro che da un primo riscontro sembra non abbia interessato altre auto in transito.

