Incidente stradale, bus si ribalta: feriti 9 italiani

Incidente stradale all’estero, che vede coinvolti anche nove turisti italiani. Un bus, con a bordo circa 46 persone, si è ribaltato in autostrada. Tra le persone ferite ci sarebbero ventuno cittadini russi, undici turchi, tre egiziani, due britannici e appunto nove italiani. (Continua…)

Incidente stradale, bus si ribalta

Un autobus con a bordo circa 43 turisti si sarebbe ribaltato in autostrada per cause ancora da accertare. I turisti, tutti feriti insieme a tre lavoratori locali, sono stati trasportati in ospedale. Sarebbe stato dichiarato lo stato d’emergenza e sarebbe stato convocato tutto il personale medico a disposizione per fronteggiare l’emergenza. Tra i turisti rimasti feriti ci sarebbero anche nove italiani. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)