Home | Incidente frontale tra auto e moto: una giovane vita spezzata per sempre

Ancora un incidente mortale sulle strade del nostro paese. È avvenuto ieri giovedì 12 settembre 2024. Il bilancio è di un morto, un giovane di 31 anni. Stando ad una prima ricostruzione, il 31enne si trovava in sella alla sua moto quando, per causa ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un automobile guidata da una donna di 47 anni. (Continua…)

Leggi anche: Tragico incidente in moto, muore il virologo italiano

Leggi anche: Itri, incidente mortale per il coordinatore di Forza Italia giovani: aveva 22 anni

Terribile incidente, muore giovane di 31 anni

Terribile incidente frontale tra una moto ed un auto. Ad avere la peggio ovviamente è stato il 31enne motociclista. Dopo il sinistro sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo, però, è deceduto nell’attesa a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. Ferita anche la donna di 47 anni alla guida dell’auto. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)