Incidente, treno esce dai binari in Italia

Treno deragliato a Milano, momenti di paura nella prima mattina di venerdì 13 settembre nel capoluogo lombardo, quando un treno è deragliato all’incrocio tra via Pallanza e viale Fulvio Testi, non lontano dalla stazione di Greco Fs. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai vigili del fuoco, un treno merci ha perso un container, che ha colpito un convoglio passeggeri in arrivo. (continua dopo le foto)

L’incidente è avvenuto intorno alle 6:20. Il treno merci, in transito sui binari, ha perso un container, fortunatamente vuoto, che ha impattato contro il treno passeggeri. Dalle prime informazioni, si segnala un ferito, mentre altre persone hanno riportato solo lievi conseguenze. I passeggeri sono stati immediatamente evacuati.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti sei squadre dei vigili del fuoco, insieme ai soccorritori del 118, giunti con cinque ambulanze e quattro automediche. Presenti anche i carabinieri di Milano, la polizia locale e gli agenti della Polfer, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e garantire la messa in sicurezza dell’area. (continua dopo la foto)

L’area circostante e buona parte di viale Fulvio Testi sono bloccati. Traffico in tilt causato anche dall’arrivo in massa dei mezzi di soccorso. Secondo quanto riferito da Trenord, si registrano ritardi fino a 60 minuti nel nodo di Milano. Le linee coinvolte sono Bergamo-Pioltello-Milano, Domodossola-Milano Centrale e Cremona-Milano.