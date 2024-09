Totò Schillaci, la figlia racconta cosa è successo nei suoi ultimi giorni

Oggi, venerdì 20 settembre 2024, verranno celebrati i funerali di Totò Schillaci. In tanti sono accorsi negli ultimi due giorni a dargli un ultimo saluto alla camera ardente allestita allo stadio Barbera di Palermo. La morte dell’ex attaccante della Nazionale ha commosso tutti e in particolar modo i suoi familiari, che gli sono stati accanto fino all’ultimo. Proprio negli ultimi giorni, Totò Schillaci ha rivolto delle parole cariche di emozione ai suoi figli, come racconta la sua secondogenita Jessica. (Continua dopo le foto)

Totò Schillaci, le parole della figlia Jessica

Totò Schillaci è morto a soli 59 anni. Lui che ha fatto sognare i tifosi italiani nelle Notti Magiche di Italia ’90, ha dovuto combattere per 3 anni contro un tumore al colon e negli ultimi giorni era stato ricoverato a causa di una polmonite che si inseriva in un quadro clinico già complicato. L’ex attaccante siciliano stavolta non poteva vincere. “Il suo quadro clinico non lasciava nessuna speranza, ma io avrei voluto salvarlo, non è stato possibile”, ha ammesso la figlia Jessica, ricordando con commozione le ultime parole che Totò ha detto ai figli: parole che non sarà possibile dimenticare. (Continua dopo le foto)

Jessica sapeva che la malattia non avrebbe lasciato scampo al padre

Il tumore al colon che aveva colpito Schillaci era ormai un nemico impossibile da sconfiggere e Jessica lo sapeva bene. Ha fatto di tutto quindi per essere presente in questo momento tanto difficile. “Ho preso le ferie a luglio per stare assieme a papà. Siamo andati al mare a Isola delle Femmine, avrebbe voluto portarmi in barca ma faceva già tanta fatica. Ci siamo accontentati di un bagno al mare e di un super pranzo a base di pesce. È stato bellissimo. Quando mi ha riaccompagnato all’aeroporto si vedeva che faticava”. Poi le sue condizioni sono peggiorate. “La situazione è precipitata negli ultimi giorni: papà ha iniziato a giocare una partita che sapeva già di avere perso. Ma se l’è giocata fino in fondo pensando non a sé stesso ma alle persone che ha amato e che continuerà ad amare ovunque si trovi adesso”, ha raccontato la giovane per poi rivelare cosa le ha detto infine il padre.

