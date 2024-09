Home | Il pezzo grosso italiano muore in un incidente in autostrada: fatale lo scontro con il guardrail

Varie. La vittima del tragico incidente stradale avvenuto ieri, mercoledì 18 settembre 2024, sull’autostrada A15, nel tratto tra Pontremoli e Berceto intorno alle ore 15:00, è un manager ed ex amministratore delegato di Sisal e Mooney. L’uomo, originario di Salerno e residente a Milano, per ragioni ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della sua vettura, finendo contro il guardrail. Le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente sono in corso. (Continua a leggere dopo le foto)

Emilio Petrone è morto in un terribile incidente in A15

Emilio Petrone, 61 anni, noto manager ed ex amministratore delegato di Sisal e Mooney Spa, attualmente membro del consiglio di amministrazione di Pagani Automobili, è deceduto in un tragico incidente stradale sull’Autostrada A15. L’incidente è avvenuto nel tratto tra Pontremoli e Berceto intorno alle 15:00 di mercoledì. Petrone avrebbe perso il controllo della sua auto sportiva, finendo contro il guardrail. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, non sembrano essere coinvolti altri veicoli. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto.



