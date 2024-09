Ancora un incidente, ancora vittime. Nel pomeriggio di ieri, sulla strada statale 100 Taranto-Bari tre persone hanno perso la vita in seguito ad uno scontro auto-tir. A causa dell’incidente è stata chiusa temporaneamente la corsia in direzione Taranto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco di e le squadre Anas per la gestione del traffico in sicurezza e per consentire il ripristino della viabilità.

Tragico incidente, suv contro tir: dove finiscono i due mezzi

In un incidente stradale avvenuto sulla statale 100 Taranto-Bari all’altezza di San Basilio, frazione di Mottola un suv si è scontrato con un mezzo pesante.

Il sinistro è avvenuto nei pressi dell’hotel Cecere. A bordo di una Volvo XC60 viaggiavano 4 scontratasi persone di origine asiatica: 2 donne sono morte sul colpo, mentre un uomo è deceduto invece, in ospedale; un altro connazionale è rimasto ferito gravemente e lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione del Santissia Annunziata di Taranto.

A causa dello scontro i due mezzi erano finiti poi in una scarpata. Il conducente del tir avrebbe riportato ferite non gravi.

A causa dell'incidente è stata chiusa temporaneamente la corsia in direzione Taranto.

Le indagini

Il tragico incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 19 settembre, sulla strada statale 100, in prossimità di San Basilio, frazione di Mottola, nel tarantino. Un tir- che trasportava uva-si è scontrato con un’auto e a seguito dell’impatto ha sfondato il guardrail, uscendo fuori strada e ribaltandosi. Il conducente del mezzo pesante, di nazionalità italiana, è stato portato all’ospedale San Pio di Castellaneta. L’uomo, a quanto si è appreso, è stato sottoposto a una tac ed è tenuto in osservazione, ma i traumi che ha riportato non sono gravi.

Sul posto i Carabinieri di Massafra e la polizia locale di Mottola per ricostruire l’esatta dinamica e stabilire le responsabilità dell’incidente, i sanitari del 118, intervenuti con quattro mezzi, e i Vigili del Fuoco di Castellaneta, intervenuti con tre mezzi per estrarre i corpi dalle lamiere. Intervenuto anche il pubblico ministero di turno Filomena Di Tursi e il medico legale Marcello Chironi.

Quel tratto di strada della statale 100 è stato già teatro in passato di incidenti gravissimi. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente.