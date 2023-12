Home » Totti vuole un figlio da Noemi: come ha reagito Ilary Blasi

Secondo un’indiscrezione che circola già da qualche giorno, Francesco Totti vorrebbe un figlio dalla compagna Noemi Bocchi. L’ex capitano della Roma ha sempre ammesso di volere 5 figli. Lui e Ilary ne hanno avuti tre: Chanel, Cristian e Isabel. Chissà se la sua nuova compagna vorrà accontentare l’ex calciatore. Intanto Ilary Blasi, che si sta godendo il successo del suo docu-film “Unica”, ha risposto al gossip che riguarda il suo ex marito, a modo suo. (Continua dopo le foto)

Totti vuole un figlio con Noemi

Secondo quanto riportato in primis da Novella 2000, Francesco Totti vorrebbe un altro figlio. Il calciatore ha sempre sognato di avere tanti figli. “Vorrei cinque bambini, una squadra di calcetto” diceva quando ancora stava con Ilary Blasi. Ora che l’ex capitano della Roma ha ritrovato l’amore con Noemi Bocchi, il sogno potrebbe diventare realtà. I due infatti hanno una grande fiducia nella famiglia, e l’eventuale nascita di un figlio frutto del loro amore li renderebbe ancora più felici e legati. Cosa ne pensa Ilary Blasi di tutto ciò? (Continua dopo le foto)

Totti vuole un figlio da Noemi: la reazione di Ilary Blasi

La notizia del presunto figlio che Totti vorrebbe da Noemi ha fatto il giro del mondo ed è arrivata anche ad Ilary Blasi, mentre si trovava a New York per festeggiare un anno d’amore con il fidanzato Bastian. La showgirl è solita commentare ogni notizia che riguarda l’ex ma lo fa a modo suo, ovvero con delle frecciatina. Sembra una frecciatina anche una foto, che ha pubblicato nelle Instagram Stories. La Blasi ha postato un selfie allo specchio e ha aggiunto l’emoji di un aereo proprio sulla pancia. Che sia una risposta a Francesco Totti? (Continua dopo le foto)

Ilary Blasi, cos’è successo dopo l’uscita di “Unica”

Il documentario di Ilary Blasi, rilasciato pochissimi giorni fa, è già primo in classifica su Netflix e ha suscitato numerose reazioni in chi l’ha guardato. Se, da una parte, Selvaggia Lucarelli lo ha definito “una rocambolesca storiella di corna“, dall’altra la maggior parte degli utenti pensa che Ilary abbia “asfaltato l’ottavo re di Roma (Francesco Totti), conquistandosi il trono”. Domenica prossima Ilary Blasi è attesa nello studio di Verissimo per un’intervista esclusiva.