Totti, è tutto vero: svelato il nome della squadra che lo vuole in campo

Francesco Totti, non è uno scherzo: il mitico Capitano della Roma potrebbe davvero tornare in campo a 48 anni. Ora si conosce anche il nome della società che avrebbe stuzzicato la fantasia del “Pupone”, pronto a tentare quello che sarebbe il più incredibile ritorno all’attività sportiva che si sia mai visto nel calcio italiano.

Il fuoriclasse romano ha rivelato finalmente dove potrebbe giocare: la squadra che lo vorrebbe a tutti i costi fra le sue fila sarebbe il Como, che da qualche anno ha avviato un progetto ambizioso sotto la guida dei fratelli Hartono. Il ritorno di Totti per i proprietari della società rappresenterebbe un volano anche pubblicitario, perché se ne parlerebbe in tutto il mondo. E i riflettori della stampa internazionale verrebbero puntati inevitabilmente sulla squadra lariana.

Anche se non vi è ancora la certezza assoluta di rivedere Totti con gli scarpini, visto che lui stesso si è posto un obiettivo da raggiungere prima di decidere definitivamente, quello che inizialmente sembrava uno scherzo, o una semplice battuta, sta ora prendendo forma. Ed è realtà. Un progetto che ha suscitato grande curiosità tra tifosi e addetti ai lavori, increduli ma anche impazienti di fronte allo scenario di un clamoroso rientro del capitano tra i professionisti.

Totti, le condizioni per tornare

“Servono almeno due mesi di allenamento per capire se potrò davvero tornare a giocare”, ha dichiarato Totti. La decisione finale verrà presa quindi solo dopo una preparazione adeguata. Nel frattempo, l’ex numero 10 giallorosso continua a riflettere: un ritorno in campo dopo sei anni, a un’età che potrebbe renderlo il giocatore più anziano nella storia della Serie A, ha dei pro e dei contro. Ma rappresenta uno stimolo unico per il giocatore.

Se accettasse, Totti aggiungerebbe un altro tassello, indubbiamente il più imprevedibile e imprevisto, a una lunga carriera di successi. E il suo nome si aggiungerebbe a quelli di altri grandi campioni dello sport tornati a sorpresa dopo il ritiro, come Michael Jordan e Michael Schumacher. La decisione è tutta nelle mani di Francesco, che per chiarire ancora meglio la sua posizione ha dichiarato che “la testa ha già deciso“. Se il corpo risponderà adeguatamente, ormai ci sono pochi dubbi, Totti tornerà a calcare i campi della serie A.

