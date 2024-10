Roma, Juric verso l’esonero: dal ritorno di De Rossi alle opzioni Ranieri, Mancini e Allegri

Juric Roma potrebbe essere addio a breve per via dei continui risultati negativi, culminati con la debacle di ieri con la Fiorentina. Secondo Il Messaggero il destino del tecnico croato sembra segnato. Dopo otto giornate con tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte, e la pesante sconfitta a Firenze, le dichiarazioni di Juric — “Buttato tutto il lavoro nel cesso” — lasciano intendere un clima di rassegnazione.

🚨 Contestazione di una cinquantina di tifosi tifosi all'arrivo della squadra alla stazione Termini alle 2. Capitan Pellegrini e poi anche Mancini, Cristante e Dybala sono andati a parlare con alcuni supporters#asroma 🟡🟠🔴 pic.twitter.com/AaHA4JJVfK — laroma24.it (@LAROMA24) October 28, 2024

La società starebbe valutando un ritorno clamoroso: Daniele De Rossi, licenziato dopo appena quattro giornate per lasciare spazio a Juric, è ora il candidato principale. Amato dai tifosi e dallo spogliatoio, De Rossi è ancora sotto contratto, e la soluzione sarebbe quindi rapida da attuare, ma bisogna capire se lui sia disposto a tornare dopo un addio non certo concordato e tantomeno sereno.

Intanto, la pazienza dei tifosi è finita, soprattutto verso la società, criticata per aver rinnovato De Rossi in estate nonostante i dubbi dell’ad Lina Souloukou, che avrebbe poi spinto per l’assunzione di Juric prima di dimettersi, anche a causa di minacce ricevute. Non mancano nemmeno tensioni con i giocatori, contestati al rientro da Firenze alla stazione Termini, dove si è tenuto un faccia a faccia con i leader Pellegrini e Mancini. In vista del match contro il Torino, gli ultras annunciano una nuova contestazione.

Oltre a De Rossi, i Friedkin starebbero considerando anche alternative di rottura. Tra le opzioni, se si puntasse a un traghettatore, potrebbe tornare Claudio Ranieri, da sempre legato ai colori giallorossi. Se invece si optasse per una scelta più ambiziosa, i nomi di Massimiliano Allegri e Roberto Mancini, appena liberatosi dall’impegno sulla panchina della nazionale dell’Arabia Saudita, rappresenterebbero profili di alto livello, anche se la forte connessione di Mancini con la Lazio complicherebbe l’operazione.

