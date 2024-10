Fiorentina-Roma 5-1. Crollo giallorosso, ora Juric potrebbe saltare

Fiorentina e Roma si sono affrontate al Franchi dopo due vittore nelle rispettive coppe europee. Se ai Viola è bastato un buon secondo tempo per superare gli svizzeri del San Gallo, gli uomini di Juric hanno invece faticato parecchio per domare la Dinamo Kiev e restare in corsa in Europa League. La partita contro gli ucraini era stata caotica e disordinata, con qualche bello sprazzo da parte dei giallorossi ma anche molta confusione in campo.

Poche cose certe nel Calcio come il gol dell'ex. 🙌#FiorentinaRoma 4-1 | ⚽️ EDO BOVE pic.twitter.com/P77YkKUE80 — Lega Serie A (@SerieA) October 27, 2024

E questa confusione, anche da parte del tecnico, emerge anche a Firenze. Al 9′ Kean buca la difesa romanista con una veloce ripartenza e, su bell’assist di Beltran, fa secco Svilar con un diagonale incrociato di sinistro. La Roma non dà segni di risveglio e la Fiorentina dilaga. Prima con un’altra occasione per l’attaccante proveniente dalla Juve, poi con un rigore trasformato da Beltran per un fallo sullo scatenato ex romanista Bove.

Svilar salva i giallorossi da un passivo più pesante su un tiro di Bove, e alla mezz’ora scatta la clamorosa decisione di Juric che sostituisce due giocatori: fuori Cristante, dentro Kone. Fuori Angelino, dentro Zalewski. I cambi sembrano dare il loro frutto, perché proprio il nuovo entrato Kone accorcia le distanze con un gran destro da fuori. Ma è solo di un fuoco di paglia, perché al 41′ il solito Bove dopo un’incursione sulla sinistra offre un assist a Kean che segna la sua doppietta in scivolata.

Fiorentina sugli scudi, finisce in goleada

Secondo tempo che inizia con il terzo cambio del tecnico giallorosso: dentro Baldanzi e fuori l’ammonito Mancini. Ma la Roma non c’è più con la testa, e al 52′ Bove, autore di una partita indimenticabile, mette in rete il 4-1 da pochi passi su assist di Adli. Come se non bastasse, Hermoso si fa cacciare per un doppio giallo e la Roma resta in 10. Anche questo un segnale pessimo per i giallorossi, proprio dal punto di vista mentale.

Esce anche Dybala per far posto a Hummels, mossa inevitabile dopo l’espulsione di Hermoso. I Viola continuano ad attaccare, e Svilar deve salvare i suoi su una conclusione di Colpani. Serve a poco: sul corner seguente Hummels con un intervento a dir poco maldestro infila la sua porta. La partita non ha più niente da dire. Finisce con il trionfo della Fiorentina, mentre a Roma si aspettano le decisioni della società . Che a questo punto potrebbe decidere di richiamare De Rossi in panchina.

Leggi anche: