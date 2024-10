Torino-Como 1-0: partita molto tattica, ai granata basta un guizzo di Njie

Il Torino e il Como arrivano a questa partita di con umori diversi. Da una parte i granata non sono nel loro periodo migliore e provengono da una sconfitta bruciante giunta negli ultimi minuti contro il Cagliari per 3-2. Invece il Como, pur avendo 2 punti in meno, è in crescita da diverse giornate e mette in mostra un gioco sempre più vicino a quello che ha in mente il suo tecnico, l’ex campione spagnolo Fabregas. La prima metà di gara scorre via senza grandissime emozioni.

Le due squadre danno vita a una partita molto tattica, con pochi tiri in porta, anche se è il Como a tenere di più la palla. L’emozione più grande del primo tempo si verifica quando Adams riesce a mettere in rete su assist di Walukiewicz, ma lo scozzese è partito in fuorigioco e l’arbitro annulla. Da segnalare l’infortunio che ha costretto i lariani a rinunciare a Sergi Roberto prima della fine della frazione.

Il secondo tempo inizia con il Torino molto più convinto e deciso. I granata provano a spingere e si rendono pericolosi con Ricci e Lazaro. Il Como prova a rispondere con Strefezza, ma i rispettivi portieri fanno buona guardia. La svolta al 75′ su un pasticcio difensivo dei lariani. Njie, subentrato a Sanabria, approfitta di un passaggio indietro sbagliato, si avventa sulla palla e porta in vantaggio il Toro.

Un episodio poco simpatico avviene al momento dell’ingresso di Belotti: il grande ex della partita viene accolto dai suoi vecchi tifosi con molti fischi. Nel finale il Como ci prova con Cutrone, ma inutilmente. Proprio allo scadere Milinkovic-Savic salva il risultato con una grande parata su Mazzitelli. Finisce 1-0 per gli uomini guidato da Vanoli.

