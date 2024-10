Home | Udinese-Cagliari 2-0: Lucca e Davis, festa per il terzo posto in classifica

Udinese-Cagliari 2-0, i friulani schiacciano i sardi in dieci per tre quarti di gara e festeggiano il terzo posto in classifica. L’Udinese porta dunque a casa una vittoria importante al Bluenergy Stadium e raggiungendo momentaneamente il terzo posto in classifica, alla pari con la Juventus. I friulani partono con intensità, ma il match stenta a decollare. La prima vera occasione arriva attorno al 20′ con Pajero, che tenta un tiro da fuori area, deviato in calcio d’angolo. Poco dopo, Lucca serve Lovric, che conclude, ma Scuffet para senza difficoltà.

Al 30′ arriva la svolta: Makoumbou, già ammonito, stende Pajero e viene espulso, lasciando il Cagliari in dieci. L’Udinese ne approfitta al 36′: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Lucca svetta su un cross di Kamara e infila di testa l’1-0. Nel secondo tempo, il Cagliari cerca di reagire, ma l’Udinese si rende pericolosa prima con Lovric, poi con Davis, che chiude i conti al 63′, superando Luperto e segnando il definitivo 2-0 con un potente destro.

Leggi anche: