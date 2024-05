Home | Incidente in A1, un tir in fiamme disperde il carico: traffico paralizzato

Incidente in A1 – un mezzo pesante ha preso fuoco e ha disperso il suo carico dopo esserci incidentato.

Incidente su A1: un tir prende fuoco

Non è ancora chiara la dinamica dell’evento, ma le conseguenze sono state disastrose su un lungo tratto dell’Autostrada Milano-Napoli. Un tir che viaggiava in direzione Roma si è incidentato e ha preso fuoco all’alba di questo martedì 7 maggio. L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa al km 331 della A1. Sul luogo sono accorsi i vigli del fuoco per spegnere le fiamme e gestire le operazioni di ripristino del piano stradale. Le operazioni di spegnimento e di pulizia hanno richiesto una riduzione del tratto di strada con conseguenze molto pesanti sulla viabilità. (Continua a leggere dopo la foto…)

Traffico in tilt: 10km di coda

Nell’incidente sulla A1 non si sono riportati danni a persone, ma l’evento ha avuto conseguenze traffico che è presto andato in tilt. I veicoli, non riuscendo a defluire, sono rimasti bloccati sul tratto di strada e si sono formati circa 10 km a partire dal km331 dell’autostrada A1. Vediamo gli aggiornamenti da Autostrade per l’Italia per chi viaggia sul tratto di strada interessato.

