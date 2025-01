Tina Cipollari, ora è ufficiale: perché diventa tronista – Dopo anni di voci, finalmente il trono di Tina Cipollari diventerà realtà (e presto potrebbe toccare anche all’altro opinionista storico del programma Gianni Sperti). Inaspettatamente i profili ufficiali di Uomini e Donne hanno pubblicato una clip in cui la 59enne rivela di essere alla ricerca di un compagno. (continua a leggere dopo le foto)

Poco fa, i canali social ufficiali di Uomini e Donne hanno pubblicato un annuncio che ha immediatamente fatto esplodere l’entusiasmo tra i fan della nota trasmissione condotta da Maria De Filippi. La notizia, come dicevamo, ha per protagonista Tina Cipollari, da anni presenza indiscussa del programma con il suo carisma e le pungenti battute. La famosa opinionista è ora al centro di una nuova iniziativa: tornerà a vestire i panni di tronista. (continua a leggere dopo le foto)

Non si tratta di uno scherzo. L’annuncio recita così: “Tina cerca l’amore! Se pensi di essere l’uomo giusto per lei, chiama i numeri 0637351664 o 0637351665, oppure clicca sul LINK IN BIO su WittyTV e iscriviti ai casting, specificando che desideri corteggiarla”. Come deve essere il partner ideale per la nota vamp della tv? L’acerrima rivale di Gemma Galgani ha elencato dettagliatamente le caratteristiche che dovrà avere il suo futuro compagno. Anche ospite del programma “Belve” su Rai 2, Tina Cipollari aveva fatto capire di essere aperta a nuove relazioni. Da Francesca Fagnani il volto noto della tv aveva dichiarato di essere alla ricerca di un uomo raffinato, benestante e possibilmente vedovo. A “U&D”, stuzzicata dalla conduttrice, la Cipollari è tornata a descrivere il suo prototipo di uomo, suscitando però l’ilarità dei presenti.

