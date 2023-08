Home » Tiberio Timperi, cala il gelo in studio per la battuta su Belen: cos’è successo

Unomattina estate è la versione estiva di Unomattina, in onda dal 1992 su Rai 1. Il programma viene trasmesso dallo Studio 3 di Saxa Rubra a Roma e va in onda dal lunedì al venerdì nel corso della stagione estiva. Nel corso della puntata di oggi 9 Agosto 2023 è avvenuto un episodio in diretta che ha lasciato il pubblico del primo canale Rai completamente senza parole. Tutto si è scatenato con una battuta di Tiberio Timperi su Belen. L’eviente imbarazzo del giornalista Domenico Marocchi davanti al conduttore che non smetteva di ridere ha creato il gelo in studio. (Continua a leggere dopo la foto)

Tiberio Timperi, cala il gelo in studio per la battuta su Belen: cos’è successo

“La frisella di Belen”: questa la frase che ha fatto esplodere Tiberio Timperi in una risata fragorosa nel bel mezzo della diretta di Unomattina Estate. Nel corso della puntata di oggi il giornalista Domenico Marocchi ha deciso di ricordare la polemica social che la scorsa estate riguardò proprio la showgirl argentina, criticata dagli utenti per aver chiamato “frisella”, appunto, una fetta di pane con tonno e pomodoro. Marocchi, però, non è riuscito a continuare l’argomento dal momento che Tiberio Timperi è scoppiato a ridere fino alle lacrime. “Mi avete cambiato le camere e mi avete messo Timperi vicino…”, ha commentato imbarazzato. Poi ha aggiunto: “Riparto dalla frisella di Belen che però non era una frisella…”, tentando di andare avanti mentre sul video si indugiava sul volto del conduttore che non smetteva di ridere a crepapelle. Il video del momento è subito finito sui social e ha scatenato la fantasia degli utenti di X (ex Twitter). (Continua a leggere dopo la foto)

"La frisella di Belen" e Timperi scoppia a ridere #unomattinaestate pic.twitter.com/a5WV5M5nPN — Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 9, 2023

Cos’è una “frisella”

La frisella (chiamata anche “frisa” o “fresella”) è una sorta di pane biscottato a forma di ciambella o tarallo tipico della cucina pugliese, ma molto diffuso anche in Campania, Calabria e Basilicata. Si tratta di un prodotto gastronomico con farina di grano duro (oppure d’orzo) cotto al forno, tagliato a metà in senso orizzontale e fatto biscottare nuovamente in forno. Ne consegue che essa presenta una faccia porosa e una compatta. È importante distinguere tra la frisa e il pane: la frisa infatti non è un pane, in quanto è cotto due volte. Invece, la pietanza mostrata da Belen in foto era semplice pane e pomodoro.