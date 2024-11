“This is me”, Emma si commuove e rivela: “Solo Maria lo sapeva”. Ecco a cosa si riferiva – Su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di This Is Me, il programma che celebra i talenti nati e cresciuti nella scuola di Amici di Maria De Filippi. I primi due ospiti sono stati Giuseppe Gioffrè ed Emma Marrone. La prima a parlare proprio la cantante pugliese. (continua a leggere dopo le foto)

“This is me”, Emma Marrone si commuove: “Solo Maria lo sapeva…”

"Goditi questo applauso per te", ha esclamato la conduttrice Silvia Toffanin, rivolgendosi ad Emma Marrone, tra i volti più amati di "Amici". A seguire a "This is me" è stato trasmesso il filmato che raccoglieva i primi successi di Emma Marrone al programma di Maria De Filippi. "Io stavo uscendo dalla prima battaglia contro il cancro e quindi ero in una fase abbastanza di fragilità e debolezza, per me era stato un segnale invece mia mamma chiamò la redazione di Amici e io ricevetti, il 2 giugno, la chiamata per il provino. Con questo benedetto provino è cambiata la mia vita", ha spiegato la giovane artista.

“This is me”, Emma Marrone in lacrime rivela: “Solo Maria lo sapeva…”, di che si tratta

Poi Silvia Toffanin ha mostrato un filmato con le critiche ricevute da Emma Marrone durante la partecipazione ad Amici. Ce n’è anche uno con Stefano De Martino con il quale la cantante ha vissuto una storia d’amore. Nel video Emma gridava: “Non sono un fuoriclasse, non sono tutto questo”. Lui invece la spronava: “E invece lo sei”. Una clip che ha toccato il cuore dell’artista, che alla conduttrice ha descritto le emozioni provate alla vista di quelle immagini.

