Terribile incidente con tre morti: poi un’altra notizia sulla ragazza che l’ha provocato – Ha patteggiato due anni di reclusione, con pena sospesa, la 26enne accusata di avere provocato, a Pinarella di Cervia, nel Ravennate, l’incidente che nell’agosto 2022 fece tre vittime: una 52enne di Lido Adriano, una 62enne di Gambettola e un 39enne di Forlì. (continua a leggere dopo le foto)

Un drammatico incidente stradale con tre morti, ma la persona che l’ha provocato non farà neanche un giorno di carcere. La ragazza di Pontoglio (Brescia), come dicevamo, ha patteggiato due anni. Ubriaca alla guida, era stata lei a provocare il pauroso incidente stradale che a Pinarella di Cervia, provincia di Ravenna, costò la vita a tre persone. La giovane, sotto accusa per omicidio stradale plurimo aggravato e lesioni stradali aggravate, secondo quanto riportano alcuni giornali, tra cui “Today”, ha patteggiato una pena di 2 anni, sospesa con la condizionale, a cui si aggiunge il ritiro della patente per 2 anni e mezzo. (continua a leggere dopo le foto)

Incidente mortale a Pinarella di Cervia: la ragazza ubriaca alla guida patteggia due anni

La ragazza venne subito sottoposta ad alcol test, risultando positiva di circa 1 grammo per litro di sangue, il doppio rispetto al limite consentito. Anche per questa ragione venne subito arrestata (è rimasta a lungo ai domiciliari). I suoi legali a pochi giorni dall’accaduto dichiararono: “È consapevole di ciò che è successo ed è molto scossa. Ha realizzato subito la gravità dell’incidente ed è uscita dall’auto: è stata lei, per prima, a chiamare i soccorsi. Si è trovata di fronte la Panda che aveva appena sorpassato lo scooter e stava rientrando: ha sterzato per schivare l’utilitaria, innescando così la terribile carambola. Non si è trattato di una perdita di controllo, ma di una reazione istintiva”.

