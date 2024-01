Terribile incidente, autobus si ribalta in strada: morti e feriti

Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente. In queste ore è avvenuta una vera e propria carneficina a causa di un autobus che si è ribaltato. (Continua a leggere dopo la foto)

Incidente in Turchia, autobus si ribalta in strada: morti e feriti

In queste ore è avvenuto un terribile incidente in Turchia. Il sinistro è avvenuto nella notte del 16 Gennaio 2024 nella provincia di Mersin, nel sud della Turchia. Un autobus interurbano si è ribaltato all’uscita del distretto di Aydıncık, sulla strada D-400 Mersin-Antalya, provocando la morte di 9 persone e il ferimento di altre 30. L’autobus stava viaggiando dalla località turistica di Marmaris a Mardin quando, uscendo da un tunnel, ha perso aderenza in una curva, ha colpito una barriera e si è ribaltato nei pressi di Yenikaş Mahallesi. Come riportato da The social post, le squadre di emergenza, inclusi il servizio di emergenza 112, la gendarmeria, l’AFAD e le unità antincendio, sono state inviate rapidamente sul luogo dell’incidente. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Aydıncık, Anamur e Silifke. Il governatore di Mersin, Ali Hamza Pehlivan, ha visitato la scena e ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime, augurando una pronta guarigione ai feriti. (Continua a leggere dopo la foto)

Una strage immane

Sempre come riportato da The social post, il Ministro della Salute, Fahrettin Koca, ha comunicato che 15 ambulanze e 45 persone sono state impiegate per l’assistenza e il trasporto dei feriti. Di questi, 14 sono in condizioni gravi. Il Ministro della Giustizia, Yılmaz Tunç, ha annunciato che è stata aperta un’indagine penale per indagare sulle circostanze dell’incidente, con due procuratori incaricati. Questo incidente ha portato lutto e preoccupazione in tutta la nazione, con le autorità che continuano le indagini per stabilire le esatte cause e circostanze di questa tragedia​​​​​​.