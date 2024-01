Terribile frana, decine di persone sepolte sotto le macerie

Con il termine frana si indica il movimento o la caduta di una massa di terreno o roccia sotto l’azione della forza di gravità. Le frane possono avere caratteristiche molto diverse tra loro, sia per quanto riguarda il materiale coinvolto e il tipo di movimento, sia per la loro estensione e profondità, sia per la loro velocità e durata. Alcuni esempi di frane sono le colate rapide di detrito o di fango, i crolli di roccia e gli scorrimenti di terreno lenti e profondi. Le frane caratterizzano una grande varietà di ambienti, dall’alta montagna alla collina, finanche lungo falesie costiere e pendii sottomarini. In queste ore decine di persone sono rimaste sepolte sotto le macerie dopo una frana: ecco una prima ricostruzione dei fatti. (Continua a leggere dopo la foto)

Terribile frana in Cina, decine di persone sepolte sotto le macerie

Come riportato da The social post, una massiccia frana ha colpito il villaggio di Liangshui, situato nella città di Tangfang, all’interno della provincia dello Yunnan, nel sudovest della Cina. La frana, avvenuta alle 5:51 ora locale (22:51 di domenica 21 Gennaio 2024 in Italia), ha lasciato 47 persone intrappolate sotto le macerie, appartenenti a 18 diverse famiglie. I media statali cinesi hanno riferito che più di 200 residenti sono stati evacuati d’urgenza, mentre un’imponente operazione di soccorso è stata avviata. Questa include l’impiego di 10 escavatori, 33 camion dei pompieri e più di 200 soccorritori, tutti mobilitati per affrontare l’emergenza. Le autorità locali e i team di soccorso stanno lavorando senza sosta per fornire assistenza e per tentare di salvare quante più vite possibile. Questo tragico incidente ha scosso non solo la comunità locale, ma anche l’intera nazione, evidenziando la necessità di ulteriori misure di prevenzione e di una maggiore preparazione alle calamità naturali in queste aree vulnerabili. (Continua a leggere dopo la foto)

Le cause di una frana

La forza di gravità è il motore principale di una frana, ma esistono una serie di fattori che possono condizionare un pendio e predisporlo a fenomeni di instabilità e movimenti. Tra questi, possono giocare ruoli importanti l’azione degli agenti atmosferici (ad esempio attraverso la saturazione del terreno e l’erosione superficiale dovuta alle piogge), le variazioni climatiche stagionali (che possono indurre deformazioni e provocare fratture), la sismicità (che può indebolire o fratturare la roccia), così come l’azione dell’uomo (ad esempio attraverso il disboscamento e l’agricoltura intensiva). Generalmente, esiste una causa scatenante che innesca il movimento franoso (come ad esempio una forte pioggia o un terremoto, oppure uno scavo per costruire una strada o un edificio), sebbene non sempre questa è ben identificabile o unica.

Immagini di repertorio