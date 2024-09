Terremoto in Italia nella notte: la zona colpita

In geofisica, il terremoto, detto anche sisma o scossa tellurica, è una vibrazione della crosta terrestre, provocato dallo spostamento improvviso di una massa rocciosa nel sottosuolo. Dopo la situazione nei Campi Flegrei a Napoli, dove le scosse sismische sembrano non volersi fermare mai, ora anche il Nord Italia ha iniziato a tremare. Vediamo nel dettaglio che cos’è successo nel corso della notte appena trascorsa. (Continua a leggere dopo le foto)

Terremoto in Friuli Venezia Giulia, magnitudo 3: i fatti

Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 00:25 di oggi 5 Settembre 2024 in Friuli Venezia Giulia, interessando le province di Udine e Pordenone. Secondo i dati forniti dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto epicentro a cinque chilometri da Tramonti di Sopra (Pordenone) e a sei chilometri da Socchieve e Preone (Udine). L’ipocentro del terremoto è stato localizzato a una profondità di dieci chilometri. Come riportato da The social post, al momento, non si segnalano danni a persone o cose, nonostante la popolazione abbia avvertito nettamente la scossa. Le autorità locali e la protezione civile continuano a monitorare la situazione per verificare eventuali scosse di assestamento.

