Nel panorama del tennis moderno, dominato da giovani talenti e da una concorrenza sempre più agguerrita, c’è una ristretta cerchia di tennisti che si è distinta per la propria costanza e longevità nel corso degli ultimi dieci anni. Questi atleti non solo hanno brillato in diverse stagioni, ma hanno anche mantenuto un livello elevato di competitività per anni, conquistando titoli importanti e rimanendo costantemente tra i migliori al mondo. Se analizziamo i numeri e i risultati, alcuni nomi si ergono in cima alla classifica.

I big three

Nell’ultimo decennio il tennis maschile è stato quasi completamente dominato da tre tennisti: Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer. La “Big Three”, come sono stati ribattezzati, ha monopolizzato i titoli più prestigiosi, le posizioni di vertice del ranking ATP e i record storici. Nonostante le sfide di nuovi giocatori come Daniil Medvedev, Alexander Zverev o Stefanos Tsitsipas, la costanza di questi tre atleti è stata impressionante, con ciascuno di loro che ha saputo rimanere ai vertici per un periodo straordinariamente lungo.

Il serbo ha anche vinto 24 titoli del Grande Slam, mentre Rafael Nadal ha conquistato 22 Major, con un record imbattibile di 14 titoli al Roland Garros. Nadal ha mantenuto una posizione stabile tra i top 5 del ranking per la maggior parte del decennio, nonostante gli infortuni. Roger Federer, purtroppo fermato negli ultimi anni da problemi fisici, ha concluso la sua carriera con 20 titoli del Grande Slam, riuscendo a rimanere tra i primi 10 per oltre 800 settimane. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Titoli slam e longevità

Novak Djokovic ha avuto un impatto devastante nel tennis degli ultimi dieci anni. Sebbene il serbo avesse già ottenuto risultati importanti prima del 2014, è stato proprio in questa decade che ha consolidato il suo dominio, rimanendo al numero uno del mondo per più settimane di qualsiasi altro giocatore nella storia del tennis.

Con 24 titoli del Grande Slam, Djokovic ha mostrato una longevità sorprendente, riuscendo a rimanere tra i top giocatori anche quando le nuove leve sembravano essere pronte a rovesciare l’ordine costituito. A ciò si aggiunge una notevole abilità di adattamento a tutte le superfici, con una specializzazione sui campi veloci che gli ha permesso di dominare l’Australian Open, ma anche un’impressionante capacità di lottare su terra rossa, dove ha vinto numerosi titoli al Roland Garros.

Il suo record di settimane trascorse in vetta al ranking ATP (un totale che ha superato le 380 settimane) e la sua straordinaria capacità di dominare negli scontri diretti contro i più grandi rivali, lo pongono come il tennista più costante dell’era moderna.

Rafael Nadal ha sempre avuto una connessione speciale con la terra battuta. Sebbene il suo dominio assoluto al Roland Garros sia ormai leggendario (con ben 14 titoli), Nadal ha dimostrato costanza anche su superfici più veloci, aggiungendo al suo palmarès titoli prestigiosi come Wimbledon e l’US Open. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Oltre alla sua incredibile resilienza fisica, che gli ha permesso di superare numerosi infortuni, Nadal ha sempre avuto una mentalità da combattente che lo ha spinto a migliorarsi costantemente.

Roger Federer è, senza dubbio, uno dei tennisti più amati e rispettati della storia. Sebbene la sua carriera abbia visto alti e bassi negli ultimi anni, il suo impatto sul tennis degli ultimi dieci anni è stato indiscutibile. Federer ha vinto 20 titoli del Grande Slam, con l’ultimo al Australian Open nel 2018. In totale, la “Big Three” ha vinto 63 titoli del Grande Slam (24 Djokovic, 22 Nadal, 20 Federer) e ha dominato innumerevoli stagioni con continuità, cementando il proprio posto nella storia.

Il decennio nella classifica WTA

Tra il 2015 e il 2025, il tennis femminile ha visto il predominio di alcune tenniste di grande talento, con una forte alternanza di protagoniste che hanno dominato la scena mondiale. Naomi Osaka ha fatto una rapida ascesa, vincendo quattro titoli del Grande Slam (due US Open e due Australian Open), con un’incredibile abilità nel gestire la pressione. Molti la criticano di essere discontinua e di non aver saputo instaurare un’egemonia come fecero le sorelle Williams in passato. Osaka ha però mantenuto una posizione stabile tra le prime 5 della classifica WTA per anni, segnando una delle generazioni più forti del tennis moderno.

Ashleigh Barty, dal canto suo, ha scritto una pagina importante nella storia del tennis, diventando numero uno del mondo nel 2019 e mantenendo la posizione per oltre due anni. La sua vittoria a Wimbledon nel 2021 è stata una delle sue più memorabili, prima di ritirarsi all’apice della sua carriera nel 2022. Il suo gioco versatile, che mescolava tecnica e potenza, l’ha resa una delle tenniste più complete di sempre.

Nel frattempo, il periodo ha visto anche l’emergere di giovani stelle. Iga Świątek, vincitrice del Roland Garros nel 2020, ha consolidato la sua posizione di numero uno nel 2022, grazie alla sua forza fisica e tecnica. Coco Gauff, altra giovane promessa, ha conquistato il suo primo Grande Slam nel 2023, affermandosi tra le future stelle del circuito.

