L’inizio del 2025 nel tennis femminile ha visto emergere nuove protagoniste e altre conferme nel circuito. Diverse tenniste stanno mostrando un ottimo stato di forma, ottenendo risultati significativi nei tornei di inizio anno. Scopriamo insieme le giovani promesse del tennis femminile!

Mirra Andreeva

Mirra Andreeva a Dubai ha già fatto segnare un record, come la più giovane semifinalista da quando esiste il torneo arabo. A soli 17 anni ha eliminato la favoritissima Iga Swiatek, sconfiggendola ai quarti con un punteggio di 6-3, 6-3. Con questa vittoria è entrata meritatamente in una semifinale WTA 1000. Andreeva ha già avuto l’opportunità di sfidare alcune delle migliori giocatrici del circuito, riuscendo a mettere in mostra un gioco solido e maturo per la sua età.

Il nuovo talento della scuola russa è considerata una delle future stelle del tennis mondiale e molti esperti vedono in lei una potenziale campionessa in grado di competere ai massimi livelli, in grado di giungere agli ottavi all’Australian Open e in semifinale a Bisbane eliminata proprio dalla numero uno Sabalenka.

Ashlyn Krueger

Di certo il 2025 non è iniziato male, almeno guardando la classifica. Per la prima volta Ashlyn Krueger è entrata nel top 50 (40esima posizione), puntando ad una scalata tra le migliori del ranking. Ad Abu Dhabi ha raggiunto la sua prima semifinale in un torneo WTA 500, dopo aver sconfitto Kessler. In semifinale ha successivamente battuto Nosková 7-6(2) 6-4, prima della sconfitta in finale (seconda in carriera) contro Belinda Bencic (6-4 1-6 1-6).

Maya Joint

L’australiana è nata il 16 aprile del 2006 eppure sembra aver ingranato la marcia giusta in questo nuovo anno. Dopo aver annunciato la sua decisione di diventare professionista, Joint ha iniziato la stagione 2025 con una vittoria contro la connazionale australiana Maddison Inglis al Brisbane International, prima di cedere alla decima testa di serie, Victoria Azarenka, in tre set al secondo turno.

La settimana successiva, ha raggiunto la sua prima semifinale WTA all’Hobart International, superando Olga Danilović e Magda Linette, ottenendo la sua prima vittoria contro una giocatrice nelle prime 50 del mondo. Nei quarti di finale, ha sconfitto la wild card Sofia Kenin, ma ha poi perso contro Elise Mertens in semifinale.

Joint ha ricevuto una wild card per entrare nel tabellone principale dell'Australian Open, ma è stata eliminata al primo turno dalla settima testa di serie Jessica Pegula. In coppia con Taylah Preston, ha ottenuto il suo primo titolo di doppio WTA 125 al Cancún Open, vincendo la finale contro Aliona Bolsova e Yvonne Cavallé Reimers. Questo successo nel doppio ha segnato una tappa importante nella sua carriera, consolidando il suo potenziale nel circuito professionistico.

Robin Montgomery

Una delle promesse più interessanti del tennis femminile. A 20 anni è arrivata ad una svolta nella carriera, anche se la concorrenza è tanta. L’anno è iniziato discretamente con una semifinale ad Auckland in cui la Montgomery forse avrebbe meritato di più, ma ha incrociato Clara Tauson che sembra altrettanto in vena in questi mesi.

Montgomery ha invece deluso le aspettative a Melbourne dove si è fermata al secondo turno di qualificazione. Proprio in questa occasione si è vista l'inesperienza della tennista nei confronti di Nina Stojanovic, di dieci anni più anziana. Il tennis statunitense però crede molto nelle possibilità della classe 2004 e solo il tempo potrà darci delle risposte.

Polina Kudermetova

Polina Kudermetova è una tennista professionista russa, conosciuta per le sue buone prestazioni sia nel singolare che nel doppio. È la sorella minore di Veronika Kudermetova, una delle giocatrici di punta del circuito WTA.

Polina ha iniziato la sua carriera nel tennis a livello juniores, ottenendo buoni risultati, e ha poi fatto il suo ingresso nel circuito professionistico. Ha partecipato a vari tornei ITF, riuscendo a guadagnare punti importanti e a farsi notare per il suo potenziale. Sebbene non abbia ancora ottenuto risultati di rilievo come sua sorella, Polina continua a crescere nel panorama del tennis russo, e viene considerata una delle giovani promesse del tennis femminile.

Il suo miglior risultato nel mese di gennaio è arrivato al Brisbane International, dove ha raggiunto la finale, battendo avversarie come Anhelina Kalinina (6-4, 6-3) in semifinale e Ashlyn Krueger (7-6, 6-3) nei quarti di finale. Tuttavia, in finale, ha perso contro Aryna Sabalenka con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2. Nonostante la sconfitta, il suo percorso a Brisbane ha segnato un importante traguardo per la sua carriera nel 2025.

