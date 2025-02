Febbraio è un mese ricco di appuntamenti nel calendario ATP, con tornei che segnano il proseguimento della stagione tennistica. Tra gli eventi principali, spiccano l’Open 13 Provence di Marsiglia e il Delray Beach Open, entrambi di categoria ATP 250, che offrono un’importante occasione di riscatto per i tennisti in cerca di punti e forma.

ATP 250 Buenos Aires (10-16 febbraio)

L’Argentina Open è un torneo ATP 250 che segna l’inizio della stagione su terra battuta. Data di inizio fissata per il 10 febbraio, con finale domenica 16 febbraio. Si svolge al Buenos Aires Lawn Tennis Club, una delle strutture tennistiche più importanti del Sud America. L’evento vede la partecipazione di grandi nomi, con Alexander Zverev a guidare il seeding. L’Italia punta su Lorenzo Musetti e Luciano Darderi.

Musetti ha un bye al primo turno e inizierà agli ottavi contro il vincente tra Corentin Moutet e Jaume Munar. Proprio con quest’ultimo c’è precedente recente a Hong Kong all’inizio della stagione. Darderi, numero 47 ATP, sfiderà Francisco Cerundolo, un avversario con cui si è già incrociato recentemente. A Houston l’anno scorso l’azzurro aveva trionfato e proverà a ripetersi ancora. In caso di vittoria, affronterà Zverev nei quarti di finale. Al vincitore un ricco montepremi di di 688.985 dollari. (CONTINUA DOPO IL VIDEO) ,

ATP 250 Delray Beach (10-16 febbraio)

Rimaniamo nel continente americano ma ci traferiamo negli Stati Uniti. Il Delray Beach Open è un torneo ATP 250 che si disputa sul cemento dal 10 al 16 febbraio 2025 al Delray Beach Tennis Center, negli Stati Uniti, un appuntamento di grande rilevanza nel calendario del tennis mondiale. Taylor Fritz, che ha vinto le ultime due edizioni, gioca in casa e tenterà di aggiudicarsi anche la 33esima edizione.

Tra i protagonisti del singolare spiccano alcuni dei migliori tennisti della scena internazionale. Fritz appunto, numero 4 del mondo, è la testa di serie numero 1 e il grande favorito del torneo. Tommy Paul potrebbe però giocarsi le sue possibilità, mentre Alex Michelsen parte leggermente più indietro. Le speranze azzurre sono riposte su Matteo Arnaldi, classificato 39º e quarto nel tabellone. Altri atleti di spicco sono Marcos Giron, Brandon Nakashima e Miomir Kecmanović.

Grande novità per gli appassionati che rivedranno sul terreno di gioco un grande ex. Nell’ambito del Delray Beach Open Legends Event, Del Potro giocherà in doppio con Jesse Levine e Tommy Haas, affrontando la leggenda del doppio Bob e Mike Bryan. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

ATP 250 Marsiglia (10-16 febbraio)

Grande occasione per Medvedev di ritrovare forma e condizione psicologica per ritornare ad alti livelli dopo la delusione all’Australian Open. Il tabellone principale dell’Open 13 Provence di Marsiglia, torneo ATP 250 in programma dal 10 al 16 febbraio al Palais des Sports, vede tra i principali protagonisti quattro teste di serie: Daniil Medvedev, Ugo Humbert, Karen Khachanov e Hubert Hurkacz.

Il russo, attualmente numero 7 del mondo e in discesa nel ranking ATP a gennaio, farà il suo ritorno al grazie a una wild card, dopo aver saltato le ultime edizioni. Il tennista, che ha trionfato nel 2021 battendo in finale Pierre-Hugues Herbert, esordirà contro il vincente della sfida tra Mayot e un qualificato. Dopo un avvio di stagione deludente, con l’eliminazione al secondo turno degli Australian Open, Medvedev cercherà di rialzarsi a Marsiglia.

Korda, invece, esordirà contro Otto Virtanen e affronterà poi il vincente tra Luca Nardi e Daniel Altmaier, con il tennista italiano che parte favorito.

Ugo Humbert, che ha vinto l’edizione 2024, sarà la testa di serie numero 1 e difenderà il titolo. Il francese, attualmente 14° nel ranking ATP, sarà il favorito davanti a Hubert Hurkacz (17° ATP e vincitore nel 2023) e Karen Khachanov (19° ATP, campione nel 2018). Tra i nomi di spicco ci sono anche Arthur Fils, Jordan Thompson, Giovanni Mpetshi Perricard e Nuno Borges. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

ATP 500 Doha (17-23 febbraio)

Il sole di Doha, anche a febbraio, potrebbe risultare particolarmente caldo e condizionare le gare. Il Qatar ExxonMobil Open 2025, torneo ATP 500 che si terrà a Doha dal 17 al 22 febbraio, promette grandi emozioni. Teatro della competizione sarà il Khalifa International Tennis Complex (27 campi in cemento e un campo centrale da 7mila spettatori), che negli ultimi anni è stato modernizzato ed è tra gli impianti all’avanguardia dello stato qatariota.

Novak Djokovic, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev saranno presenti e pronti a dare spettacolo. C’è grande attesa proprio perché l’atleta italiano rientra in campo dopo aver saltato Rotterdam e aver portato a casa il secondo Australian Open a gennaio. La competizione, ora elevata a ATP 500, vedrà anche il ritorno di Djokovic a caccia di ulteriori successi, con il tabellone di singolo a 28 e il doppio a 16 squadre.

Senza dubbio negli ultimi anni il torneo ha attirato i riflettori per via delle strutture moderne e del ricco montepremi arrivato addirittura a 516.165 dollari. Anche per questo motivo ultimamente i top del ranking non si perdono l’appuntamento. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

ATP 500 Rio de Janeiro (17-23 febbraio)

Di nuovo terra rossa, questa volta in Brasile. Il Rio Open, sponsorizzato da Claro, si disputa sui campi in terra battuta del Jockey Club Brasileiro, che include uno stadio con 6.200 posti. Occhio agli specialisti di questa superficie dunque, con i bookmakers che danno tra i favoriti anche i cileni Tabilo e Jarry e gli argentini Cerundolo e Baez. Nel 2022 Carlos Alcaraz qui ha scritto la storia, diventando il più giovane vincitore di un ATP 500 a soli 18 anni.

Dal 17 al 23 febbraio 2025, il Rio Open ATP 500 vedrà la presenza di Alexander Zverev, numero 2 del mondo, reduce dalla sconfitta in finale agli Australian Open contro Jannik Sinner.

Il tedesco sfiderà avversari di rilievo, tra cui Lorenzo Musetti, che partecipa al torneo per prepararsi ai Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Musetti, attualmente 17° nel ranking, è il 3° del seeding, dietro Holger Rune. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

ATP 500 Acapulco (24 febbraio-2 marzo)

L’Abierto Mexicano de Tenis è un torneo ATP 500 che si tiene annualmente ad Acapulco, in Messico. Dopo 20 anni di gioco su terra battuta, l’evento ATP 500 ha fatto il suo debutto sui campi in cemento blu nel 2014, trasferendosi successivamente all’Arena GNP Seguros nel 2022. Nato nel 1993 come ATP World Series, è diventato un ATP 500 nel 2009. Al via già confermati Zverev, Fritz, Ruud e Paul.

Ha vinto il premio come miglior torneo della sua categoria più volte e ha cambiato sede nel 2022, trasferendosi alla Arena GNP Seguros. Con Muster, Ferrer e Nadal con 4 vittorie ciascuno, il torneo ha una lunga tradizione di successi dei top player. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

ATP 500 Dubai (24 febbraio-2 marzo)

Dubai porta fortuna ai nostri colori. Jasmine Paolini lo ricorda bene perché negli Emirati Arabi nel 2024 ha trionfato in tre set su Anna Kalinskaja dopo una cavalcata eccezionale. Il Dubai Tennis Championships promette bene e nel maschile le nostre speranze saranno affidate a Matteo Berrettini.

La storia del torneo è abbastanza recente, con la competizione maschile dal 1993 e la femminile dal 2001, sotto il nome di Dubai Duty Free Men’s and Women’s Open. Essendo organizzato e di proprietà della Dubai Duty Free Company, è sotto il patronato dello sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati e sindaco di Dubai.

Ugo Humbert, campione in carica, sarà affiancato dai vincitori delle edizioni precedenti: Daniil Medvedev (2023), Andrey Rublev (2022) e Aslan Karatsev (2021). Il torneo vedrà anche la partecipazione di Marin Čilić, vincitore degli US Open 2014, e Stefanos Tsitsipas, due volte finalista a Dubai. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

ATP 250 Santiago (24 febbraio-2 marzo)

Spesso Santiago è stato il trampolino di lancio per giovani promettenti, in particolar modo della scuola sudamericana. I tennisti di casa hanno a lungo imposto un’egemonia, come Fernando Gonzalez vincitore nel 2002, 2004, 2008 e 2009, Cristian Garin nel 2021 e Nicolas Jarry nel 2023. Il cileno Fernando González detiene il record di titoli vinti, con 4 successi nel singolare, mentre Sebastián Prieto è invece il leader nel doppio con 3 titoli.

Il Movistar Chile Open Club in alcuni periodi è stato ospitato a Viña del Mar, ma ora è ritronato in pianta stabile nella capitale presso il Deportivo Universidad Católica di Santiago, uno degli impianti più iconici del paese.

Parte come favorito Nicolas Jarry, che dopo aver vinto la finale del Masters 1000 di Roma dello scorso anno, ha raggiunto il suo miglior ranking e si è classificato al 16esimo posto nella classifica mondiale. L’italiano Fabio Fognini, attualmente 87esimo al mondo, giocherà per la seconda volta sulla terra battuta di San Carlos de Apoquindo, segnando il suo ritorno dal 2023.

Leggi anche