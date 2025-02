Home | Fantastico Matteo Berrettini! Batte Novak Djokovic in due set e va avanti a Doha

Un Matteo Berrettini in grande spolvero ha affrontato Novak Djokovic nel primo turno del torneo di Doha. Il primo set si è svolto nel segno dei servizi. Entrambi i giocatori hanno sfruttato al meglio i loro turni di battuta, ma quello che ha sorpreso è stata la solidità di Matteo da fondo campo, dove è riuscito a contrastare efficacemente i tentativi di pressione del serbo.

Una vittoria straordinaria per Matteo Berrettini a Doha: sconfitto Novak Djokovichttps://t.co/3ErGEwlOrd — Il Tennis Italiano (@Tennis_Ita) February 18, 2025

Il set è scivolato al tie break e qui Matteo è stato impeccabile, con un solo brivido quando si è fatto recuperare da 5-2 a 5-4. Servendo in maniera fantastica, Berrettini è riuscito a bloccare il tentativo di rimonta di Nole e ha portato a casa il primo set per 7-6 (4).

Chi temeva un calo dell’azzurro nel secondo set è stato subito piacevolmente sorpreso. Dopo aver tenuto senza problemi la battuta, Matteo ha giocato un secondo game perfetto da fondo campo. Sempre preciso e in spinta costante, il nostro campione è riuscito a ottenere un importantissimo break in apertura.

Matteo Berrettini, una prestazione fantastica

Continuando a martellare da fondo come ai bei tempi, Matteo si è portato su 4-2. Lì un piccolo passaggio a vuoto ha concesso un pericoloso 0-30 a Djokovic, ma a quel punto è ripartito il martellamento con servizio e dritto dell’azzurro, che ha vinto il game e poi, nel successivo, sul servizio del serbo, si è procurato una palla break, annullata da Nole con molta fortuna.

Ma con questo Berrettini c’era poco da fare anche per Djokovic, che pur non al massimo sino a metà del secondo set le ha tentate tutte. Alla seconda palla break, Matteo ha capitalizzato il gran lavoro fatto e ha chiuso il match per 7-6 6-2. E ora lo aspetta Griekspoor, che lo ha battuto pochi giorni fa. Ma con un Berrettini così, possiamo sognare.

