Home | Tempesta polare in corso, circolazione in tilt e voli cancellati: cosa sta succedendo

Tempesta polare in corso, circolazione in tilt e voli cancellati: cosa sta succedendo – Una violenta tempesta polare sta colpendo duramente diverse aree del mondo, con importanti disagi che interessano trasporti, energia e sicurezza pubblica. Dalla Germania agli Stati Uniti, passando per il Regno Unito e l’Irlanda. Una quantità di neve e un freddo mai visti, secondo quanto riferiscono gli esperti. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Cinema in lutto, se ne va la grande attrice: aveva 67 anni

Leggi anche: Schianto tremendo in autostrada, macchine a fuoco

Tempesta polare in corso, circolazione in tilt e voli cancellati: cosa sta succedendo

Sono sotto gli occhi di tutti gli effetti della violenta tempesta polare che sta creando seri disagi alla circolazione e non solo, da una parte e dall’altra dell’Atlantico. In Germania, l’aeroporto di Francoforte, il più trafficato del Paese, ha cancellato oltre 120 voli a causa della scarsa visibilità e delle operazioni di pulizia delle piste innevate. Anche l’aeroporto di Stoccarda, nel sud-ovest, sta registrando cancellazioni e ritardi. Non solo il traffico aereo, ma anche quello ferroviario è andato in tilt: Deutsche Bahn ha segnalato ritardi sulla rete nazionale. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Esce di casa con il padre per un giro in moto, poi la tragedia: muore a 17 anni

Leggi anche: Due ragazzi ritrovati senza vita in un rudere abbandonato: cosa si sa per ora

Tempesta polare negli Usa, voli cancellati anche in Germania e Regno Unito

Problemi anche negli Stati Uniti: 65 milioni di americani si trovano ad affrontare le nevicate più intense e le temperature più fredde da oltre 10 anni in alcune parti del Paese. Kansas, Arkansas, Kentucky e Virginia hanno dichiarato lo stato di emergenza poiché la tempesta, spinta da un vortice polare, si è spostata verso est dopo aver colpito gli Stati centrali. Gli esperti dicono che la neve raggiungerà i 35,6 centimetri. Anche gli Stati del sud come Mississippi e Florida hanno diramato avvertimenti per freddo e ghiaccio, stando al National Weather Service. Il sindaco di Washington ha dichiarato lo stato di emergenza neve a causa dell’imminente tempesta che colpirà gli stati orientali. Muriel Bowser, primo cittadino di Washington DC, ha annunciato che tutte le scuole resteranno chiuse domani. L’appello ai residenti è quello di muoversi solo se strettamente necessario.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva