Per tempesta di sabbia s’intende un fenomeno meteorologico comune nelle regioni aride e semi-aride. Le tempeste di sabbia nascono quando forti raffiche di vento soffiano e sollevano la sabbia da una superficie asciutta. Il Sahara e le terre aride attorno alla penisola araba sono le principali sorgenti terrestri di tempeste di sabbia, ma si formano anche in Iran, Pakistan, India, Cina e Australia. Una nuova tempestia di sabbia è in arrivo sull’Italia: ecco cosa si rischia. (Continua a leggere dopo le foto)

Tempesta di sabbia in arrivo sull’Italia: cosa si rischia

Una nuova e imponente tempesta di sabbia sta per investire l’Italia, portando con sé non solo un fenomeno atmosferico di grande impatto visivo ma anche potenziali rischi per la salute e l’ambiente.

Ogni anno, come riportato da The social post, le tempeste di sabbia del Sahara sollevano milioni di tonnellate di polvere fine che viaggiano migliaia di chilometri attraverso l’atmosfera. Questo fenomeno naturale, affascinante quanto possa essere, porta con sé effetti contrastanti. Da un lato, le polveri sahariane possono aggravare problemi respiratori come asma e bronchite, e trasportare microrganismi e metalli pesanti, aumentando i rischi per la salute. Dall’altro, hanno un ruolo ecologico fondamentale, trasportando nutrienti essenziali come il fosforo verso ecosistemi poveri, contribuendo così alla vita marina, alla biodiversità nelle foreste e alla fertilizzazione dei suoli.

